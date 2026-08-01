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Economie· 1 min citire
Criza energetică se acutizează. CE Oltenia a oprit noaptea trecută un grup energetic de la Rovinari
CE Oltenia, centrala Rovinari
Situația de criză energetică se acutizează de la o oră la alta. CE Oltenia a oprit noaptea trecută un grup energetic de la Rovinari, la câteva ore după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat instituirea stării de alertă energetică. Chiar la Cernevoadă persistă riscul închiderii complete a capacităților de producție, din cauza secetei.
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