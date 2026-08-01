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Economie· 2 min citire
Șeful ANRE, primele explicații despre facturile românilor după declararea alertei energetice
Președintele ANRE, George Niculescu
Publicat1 aug. 2026, 09:17
Actualizat1 aug. 2026, 09:30
România se confruntă cu prima alertă energetică instituită vreodată în mijlocul verii, însă șeful ANRE, George Niculescu, încearcă să tempereze îngrijorările. Într-o primă evaluare a situației, acesta explică faptul că prețurile pentru consumatorii casnici nu cresc automat, iar Sistemul Energetic Național are resursele necesare pentru a gestiona perioada critică.
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