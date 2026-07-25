Noul trend al verii. Vacanțele cu casa la schimb

Publicat 25 iul. 2026, 09:44 Sursă Realitatea PLUS

Vacanțele cu casa la schimb reprezintă un nou trend în materie de călătorit, care continuă să ia amploare și în Europa. Treptat, tendința s-a răspândit și în rândul românilor. Totul este inspirat din filmul "Vacanța" în care a jucat Cameron Diaz.

Distribuie articolul