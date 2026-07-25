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Travel· 2 min citire

Noul trend al verii. Vacanțele cu casa la schimb

Casa la schimb

Casa la schimb

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 iul. 2026, 09:44
SursăRealitatea PLUS

Vacanțele cu casa la schimb reprezintă un nou trend în materie de călătorit, care continuă să ia amploare și în Europa. Treptat, tendința s-a răspândit și în rândul românilor. Totul este inspirat din filmul "Vacanța" în care a jucat Cameron Diaz.

De ce optează turiștii să stea în casa unui localnic?

Turiștii organizează astfel de vacanțe prin intermediul unei platforme online. Aceștia aleg o destinație, caută o persoană care locuiește în oraș pentru a se caza și fac schimb de case pentru o perioadă stabilită.

Durata medie a unei vacanțe cu casa la schimb este de 5–10 zile. Familiile comunică în detaliu despre regulile casei, accesul, animalele de companie și eventualele recomandări locale.

Oamenii care au optat pentru vacanțe cu casa la schimb susțin că cel mai mare avantaj este că dispun de tot confortul unei case la un preț accesibil.

Primul și cel mai evident motiv pentru care schimbul de case a devenit atât de popular, este faptul că este cel mai eficient mod în ceea ce privește costurile, prin care poți să vezi lumea.

Însă, există și câteva dezavantaje. Turiștii au explicat că este greu să rezervi o astfel de vacanță dacă ai date fixe în care poți călători. Mai mult, experții avertizează însă că pot exista pericole.

„Această platformă pare de încredere, dar la sfârșitul zilei este vorba despre casa unui străin. Nu ești la fel de în siguranță cum ai fi dacă ai sta la un hotel. Nu ai niciodată de unde să știi.”, zic turiștii.

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