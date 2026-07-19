Vacanțele în Europa încep cu ore de așteptare la graniță. Noul sistem al UE încetinește masiv controlul pașapoartelor

Publicat 19 iul. 2026, 20:45 Sursă BBC

Turiștii care călătoresc în această perioadă în spațiul Schengen sunt avertizați că noul sistem digital de control al frontierelor al Uniunii Europene poate prelungi semnificativ timpul petrecut la verificarea pașapoartelor. În unele aeroporturi, durata procedurilor aproape s-a triplat, iar au fost raportate inclusiv cazuri în care pasagerii și-au pierdut zborurile din cauza cozilor.

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