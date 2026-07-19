Vacanțele în Europa încep cu ore de așteptare la graniță. Noul sistem al UE încetinește masiv controlul pașapoartelor

Turiștii care călătoresc în această perioadă în spațiul Schengen sunt avertizați că noul sistem digital de control al frontierelor al Uniunii Europene poate prelungi semnificativ timpul petrecut la verificarea pașapoartelor. În unele aeroporturi, durata procedurilor aproape s-a triplat, iar au fost raportate inclusiv cazuri în care pasagerii și-au pierdut zborurile din cauza cozilor.
Avertismentul vine după ce compania aeriană Ryanair le-a recomandat călătorilor să ia în calcul timpi mai mari de așteptare la controlul de frontieră în această vară.
Noul sistem EES schimbă modul în care sunt verificați călătorii
Sistemul Entry Exit System (EES), introdus treptat începând din octombrie anul trecut, îi obligă pe cetățenii din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen să își înregistreze amprentele și fotografia facială. Aceste date sunt verificate atât la intrarea, cât și la ieșirea din spațiul comunitar, scrie BBC.
Complementarea noilor proceduri a dus la creșterea timpilor de procesare în mai multe aeroporturi europene. Unii pasageri au relatat că au stat la cozi timp de câteva ore, iar întârzierile i-au făcut să piardă zborurile de întoarcere.
Aeroportul din Roma a renunțat la terminalele automate de 12 milioane de euro
La aeroportul Fiumicino din Roma, administratorii au decis să nu mai utilizeze pe scară largă terminalele automate de înregistrare, în valoare de aproximativ 12 milioane de euro, după ce au concluzionat că acestea nu fac față fluxurilor mari de pasageri.
În prezent, cetățenii britanici își înregistrează amprentele și fotografia direct la porțile automate pentru controlul pașapoartelor, în timp ce minorii cu vârsta sub 12 ani sunt procesați de polițiștii de frontieră.
Directorul pentru operațiuni aeronautice al aeroportului Fiumicino, Ivan Bassato, a declarat că integrarea sistemului cu porțile automate a adus unele îmbunătățiri, însă timpul mediu necesar cetățenilor britanici pentru trecerea frontierei a crescut de la aproximativ șapte minute la circa 20 de minute.
Acesta a precizat că aeroportul consideră inacceptabile cozile de una sau două ore și apreciază că sistemul are nevoie de modificări pentru eliminarea procedurilor redundante.
Bassato a cerut, de asemenea, extinderea aplicației europene de preînregistrare, disponibilă în prezent doar în Suedia și Portugalia, pentru a reduce durata verificărilor la frontieră.
Probleme tehnice raportate și în Portugalia
Dificultăți au fost semnalate și pe aeroportul Faro din Portugalia, unde poliția de frontieră a confirmat existența unor blocaje informatice și probleme tehnice în funcționarea sistemului EES, deși susține că acestea apar tot mai rar.
Șeful controlului de frontieră din Faro, Pedro Oliveira, a explicat că o verificare care înainte dura aproximativ zece minute poate depăși acum 30 de minute, mai ales în perioadele în care sosesc simultan mai multe aeronave.
Potrivit acestuia, sistemul depinde de infrastructura informatică europeană, iar eventualele defecțiuni ale serverelor centrale pot afecta în același timp toate statele participante, fiind necesare uneori câteva minute pentru repornirea platformei.
Comisia Europeană: În majoritatea aeroporturilor impactul este limitat
Comisia Europeană susține că, în cele mai multe aeroporturi din Uniunea Europeană, implementarea sistemului EES a provocat doar perturbări limitate.
Executivul european a transmis că va continua să sprijine statele membre pentru aplicarea noului sistem digital de control la frontiere și pentru reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei.