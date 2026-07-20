Konstantinos Passaris, „Fiara din Balcani”, cere din nou eliberarea condiționată după 28 de ani de închisoare

Publicat 20 iul. 2026, 08:43 Sursă Realitatea PLUS

Criminalul grec supranumit „Fiara din Balcani”, vrea să fie eliberat condiționat, după 28 de ani de închisoare! Konstantinos Passaris este condamnat pe viață în România în urma unui dublu asasinat și a unui jaf armat comis în București.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Konstantinos Passaris