Konstantinos Passaris, „Fiara din Balcani”, cere din nou eliberarea condiționată după 28 de ani de închisoare

Criminalul grec supranumit „Fiara din Balcani”, vrea să fie eliberat condiționat, după 28 de ani de închisoare! Konstantinos Passaris este condamnat pe viață în România în urma unui dublu asasinat și a unui jaf armat comis în București.
Konstantinos Passaris, criminalul grec supranumit „Fiara din Balcani”, încearcă din nou să iasă din penitenciar, după 28 de ani executați. Condamnat la închisoare pe viață, acesta a cerut să fie liberat condiționat și a încercat să convingă instanța că este pregătit să se întoarcă în societate.
Totuși, imaginea de deținut-model, prezentată de apărare, s-a lovit de caracterizarea venită din penitenciar. Potrivit documentelor analizate de judecători, Passaris a fost un deținut care a făcut mereu probleme și a fugit de muncă.
„Fiara din Balcani” vrea să fie eliberată din închisoare
În fața instanței, avocatul său a susținut că acesta a participat la activități și programe sociale, a finalizat programul de pregătire pentru liberarea condiționată și a respectat recomandările stabilite prin planul individual de intervenție. Procurorul s-a opus însă eliberării și a susținut că nu există suficiente dovezi că deținutul s-ar putea reintegra în societate. Potrivit motivării, criminalul grec a fost sancționat disciplinar de 28 de ori.
În schimb, a primit numai câteva recompense. De cinci ori i-au fost ridicate sancțiuni aplicate anterior, iar de trei ori a beneficiat de suplimentarea drepturilor la pachet și vizită. În paralel, Passaris figurează cu zero zile considerate executate ca urmare a activităților lucrative, a instruirii școlare, a formării profesionale sau a altor activități care ar fi putut să îi reducă pedeapsa.
În acest context, „Fiara din Balcani” a rămas astfel în spatele gratiilor. Cererea sa de liberare condiționată a fost respinsă pe 18 iunie, iar Passaris va putea încerca din nou să obțină libertatea în ianuarie 2027. Grecul a fost condamnat în România la închisoare pe viață după ce, în noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2001, a împușcat mortal un casier și un agent de pază în timpul unui jaf comis la o casă de schimb valutar din București.