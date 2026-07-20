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Extern· 1 min citire
Trump transmite un avertisment dur către Iran. Ce se va întâmpla de fiecare dată când un soldat american va fi ucis
Trump transmite un avertisment dur către Iran
Președintele american Donald Trump a amenințat luni că va face Iranul să plătească înzecit pentru fiecare soldat american ucis, în urma decesului mai multor militari americani în Orientul Mijlociu în ultimele zile, au consemnat Reuters și AFP.
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