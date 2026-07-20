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Trump transmite un avertisment dur către Iran. Ce se va întâmpla de fiecare dată când un soldat american va fi ucis

Trump transmite un avertisment dur către Iran

Trump transmite un avertisment dur către Iran

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 21:11

Președintele american Donald Trump a amenințat luni că va face Iranul să plătească înzecit pentru fiecare soldat american ucis, în urma decesului mai multor militari americani în Orientul Mijlociu în ultimele zile, au consemnat Reuters și AFP.

”De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti pentru acea ucidere de nenumărate ori! Această directivă a fost transmisă secretarului de război, Pete Hegseth, președintelui Statului Major Interarme, Daniel Caine, și fiecărui lider din armată. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris președintele SUA pe platforma sa, Truth Social, precizând că a transmis această directivă oficialilor săi din domeniul militar.

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