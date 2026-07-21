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Extern· 1 min citire
Rusia a lansat un nou atac asupra orașului Odesa. Trei oameni au murit, iar alți opt au fost raniți
FOTO descriptiv: PBS.org
Rusia a lansat un nou atac devastator asupra orașului Odesa în după-amiaza zilei de 20 iulie, iar bilanțul victimelor a crescut la opt. Potrivit agenției Ukrinform, care îl citează pe șeful Administrației Regionale de Stat din Odesa, Oleh Kipper, trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite.
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