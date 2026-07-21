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Rusia a lansat un nou atac asupra orașului Odesa. Trei oameni au murit, iar alți opt au fost raniți

FOTO descriptiv: PBS.org

FOTO descriptiv: PBS.org

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 08:21

Rusia a lansat un nou atac devastator asupra orașului Odesa în după-amiaza zilei de 20 iulie, iar bilanțul victimelor a crescut la opt. Potrivit agenției Ukrinform, care îl citează pe șeful Administrației Regionale de Stat din Odesa, Oleh Kipper, trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite.

A fost decretată zi de doliu în Odesa

”Numărul victimelor atacului Federaţiei Ruse asupra obiectivului a crescut la opt”, a scris Oleh Kipper pe Telegram.

Potrivit oficialului, două persoane au fost internate în spital, iar alte şase au primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu.

”Astfel, în urma atacului inamic, trei persoane au fost ucise şi opt au suferit răni de gravitate variabilă”, a concluzionat Kipper.

Conform informaţiilor furnizate de Ukrinform, ziua de 21 iulie a fost declarată Zi de doliu în Odesa pentru cei ucişi în atacul rusesc de astăzi.

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