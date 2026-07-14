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Pensionară din Cluj, înșelată cu aproape 50.000 de euro de falși angajați ai BNR. Un tânăr de 18 ani a fost prins când venea după alți bani

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 15:20

O pensionară de 73 de ani din Cluj-Napoca a fost înșelată cu aproape 50.000 de euro de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a României și ai unor structuri de combatere a criminalității. Escrocii au convins-o că trebuie să își retragă economiile și să le depună într-un presupus „cont securizat” al BNR, pentru ca banii să fie protejați și apoi restituiți.

Femeia a predat banii într-un parc din Cluj-Napoca

Pensionara a fost contactată telefonic de mai multe persoane care i-au spus că pe numele său ar fi fost contractate credite în mod fraudulos și că este vizată de o anchetă privind un furt de identitate. Convinsă că informațiile sunt reale, femeia a retras din conturi 100.000 de lei și 29.550 de euro, bani pe care i-a predat unei persoane într-un parc din Cluj-Napoca.

Când presupușii reprezentanți ai instituțiilor i-au cerut încă 50.000 de lei, femeia și-a dat seama că a fost înșelată și a anunțat poliția. Ulterior, autorii au contactat-o din nou și i-au solicitat alți 10.000 de euro, iar polițiștii au organizat o acțiune pentru prinderea persoanei care urma să ridice suma.

Un tânăr de 18 ani a fost prins de polițiști

Luni, 13 iulie, polițiștii au identificat în zona Parcului Central din Cluj-Napoca un tânăr de 18 ani din Republica Moldova, care urma să preia banii de la femeie. În timpul audierilor, acesta a recunoscut că trebuia să ridice suma și că știa că activitatea era ilegală. Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale.

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