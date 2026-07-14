Pensionară din Cluj, înșelată cu aproape 50.000 de euro de falși angajați ai BNR. Un tânăr de 18 ani a fost prins când venea după alți bani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 15:20

O pensionară de 73 de ani din Cluj-Napoca a fost înșelată cu aproape 50.000 de euro de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a României și ai unor structuri de combatere a criminalității. Escrocii au convins-o că trebuie să își retragă economiile și să le depună într-un presupus „cont securizat” al BNR, pentru ca banii să fie protejați și apoi restituiți.

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