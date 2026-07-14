Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Pensionară din Cluj, înșelată cu aproape 50.000 de euro de falși angajați ai BNR. Un tânăr de 18 ani a fost prins când venea după alți bani
Mașină de poliție
O pensionară de 73 de ani din Cluj-Napoca a fost înșelată cu aproape 50.000 de euro de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a României și ai unor structuri de combatere a criminalității. Escrocii au convins-o că trebuie să își retragă economiile și să le depună într-un presupus „cont securizat” al BNR, pentru ca banii să fie protejați și apoi restituiți.
Citește și
- 14:28Nicolae Mitea, minerul aflat în greva foamei, acuză CEO că refuză adeverințele necesare pensionării: „Se crede mai papă decât papa!”
- 09:53Avocat din Iași, condamnat la peste nouă ani de închisoare după ce și-a lovit iubita cu bestialitate: „A încercat să mă omoare”
- 14:53Misiuni dificile pentru pompierii din Bihor. Doi câini au fost scoși din apă la Birtin și Oradea
- 14:02Incendiile fac ravagii în județul Dolj. Zeci de hectare de vegetație uscată și culturi agricole au fost mistuite de flăcări
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News