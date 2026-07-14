Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Nicolae Mitea, minerul aflat în greva foamei, acuză CEO că refuză adeverințele necesare pensionării: „Se crede mai papă decât papa!”
Publicat14 iul. 2026, 14:28
SursăRealitatea PLUS
Nicolae Mitea, minerul care a intrat în greva foamei în fața Complexului Energetic Oltenia, a rupt tăcerea în exclusivitate la Realitatea PLUS. Acesta acuză instituțiile locale că nu mai eliberează adeverințele necesare pensionării în condiții speciale, deși există o lege în acest sens. „Această companie se crede mai papă decât papa”, a transmis acesta.
Citește și
- 15:31Spotters Day 2026 de pe Vârful Caraiman, amânat din cauza vremii. Forțele Aeriene Române vor anunța o nouă dată
- 15:20Pensionară din Cluj, înșelată cu aproape 50.000 de euro de falși angajați ai BNR. Un tânăr de 18 ani a fost prins când venea după alți bani
- 09:53Avocat din Iași, condamnat la peste nouă ani de închisoare după ce și-a lovit iubita cu bestialitate: „A încercat să mă omoare”
- 14:53Misiuni dificile pentru pompierii din Bihor. Doi câini au fost scoși din apă la Birtin și Oradea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News