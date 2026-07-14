Nicolae Mitea, minerul aflat în greva foamei, acuză CEO că refuză adeverințele necesare pensionării: „Se crede mai papă decât papa!”

Publicat 14 iul. 2026, 14:28 Sursă Realitatea PLUS

Nicolae Mitea, minerul care a intrat în greva foamei în fața Complexului Energetic Oltenia, a rupt tăcerea în exclusivitate la Realitatea PLUS. Acesta acuză instituțiile locale că nu mai eliberează adeverințele necesare pensionării în condiții speciale, deși există o lege în acest sens. „Această companie se crede mai papă decât papa”, a transmis acesta.

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