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Nicolae Mitea, minerul aflat în greva foamei, acuză CEO că refuză adeverințele necesare pensionării: „Se crede mai papă decât papa!”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 14:28
SursăRealitatea PLUS

Nicolae Mitea, minerul care a intrat în greva foamei în fața Complexului Energetic Oltenia, a rupt tăcerea în exclusivitate la Realitatea PLUS. Acesta acuză instituțiile locale că nu mai eliberează adeverințele necesare pensionării în condiții speciale, deși există o lege în acest sens. „Această companie se crede mai papă decât papa”, a transmis acesta.

„Mare vină o are administrația. Fiindcă fac abuz în serviciu foarte grav, atât timp cât avem o lege, Legea 360, articolul 28, litera h. Și pentru cei care nu cunosc acest articol, să se întoarcă înapoi în legea pensiilor, la articolul 49, și spune clar cine face... la cine face referire acest articol 28, litera h. Sunt obligați să ne dea aceste adeverințe, dar nu se vor.

Au procese câștigate colegi de-ai mei, cu executare, și pentru orice zi de întârziere compania va plăti 100 de lei la... la cei care au câștigat procesele. Și tot nu se vrea să se dea aceste adeverințe ca să putem ieși pe cale naturală la pensie și să rămână cei din urmă, tinerii care mai sunt angajați pe perioadă nedeterminată. Nu știu ce să mai cred atâta timp cât nu respecți o lege. Zicea un om mare acum câțiva ani, sau ceva timp, că nimeni nu-i mai presus de lege, dar văd că această companie este mai presus de lege și se crede mai papă decât papa prin neeliberarea acestor adeverințe...”, a declarat Nicolae Mitrea.

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