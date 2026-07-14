Spotters Day 2026 de pe Vârful Caraiman, amânat din cauza vremii. Forțele Aeriene Române vor anunța o nouă dată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 15:31

Forțele Aeriene Române au amânat cea de-a treia ediție a evenimentului „Spotters Day”, programată pentru 15 iulie la Crucea Eroilor Neamului de pe Vârful Caraiman. Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru această săptămână.

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