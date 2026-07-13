Misiuni dificile pentru pompierii din Bihor. Doi câini au fost scoși din apă la Birtin și Oradea

Doi câini aflați în pericol au fost salvați de pompierii militari bihoreni, în urma a două intervenții desfășurate în localitatea Birtin și în municipiul Oradea, din județul Bihor.
Câine salvat din canalul de fugă din satul Birtin
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ''Crișana'' al județului Bihor a transmis că prima intervenție a avut loc vineri după-amiază, după un apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, care anunța că un câine căzuse în canalul de fugă din satul Birtin, comuna Vadu Crișului, și nu mai putea ajunge la mal.
La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Stației Aleșd, care au folosit o barcă și echipamente specifice pentru salvarea animalului. În scurt timp, aceștia au reușit să recupereze câinele și să îl aducă teafăr la mal.
Ce este canalul de fugă
Canalul de fugă este o construcție hidrotehnică destinată evacuării apei folosite într-o amenajare de gospodărire a apelor, precum o hidrocentrală sau un baraj, și revenirii acesteia în cursul natural al râului. Astfel de canale pot prezenta riscuri, din cauza curenților puternici și a malurilor dificil de abordat, ceea ce face dificilă ieșirea la mal în cazul animalelor sau persoanelor ajunse accidental în apă.
Câine scos din apele Crișului Repede
Cea de-a doua misiune s-a desfășurat, duminică, în zona Podului Sfântul Ladislau din Oradea, unde pompierii Detașamentului 1 Oradea au intervenit pentru salvarea unui câine aflat în apele Crișului Repede.
Apelul la 112 a fost făcut de o femeie care observase animalul în apă și încercase inițial să îl salveze. După evacuarea câinelui, pompierii au început demersurile pentru identificarea proprietarului. Femeia care solicitase ajutorul găsise pe o rețea de socializare un anunț privind dispariția unui câine ce corespundea descrierii patrupedului salvat, astfel că pompierii au contactat proprietarul și au rămas la locul intervenției până la sosirea acestuia, predându-i animalul nevătămat.