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Locale· 1 min citire
Accident cu o motocicletă de enduro în zona Cisnădioara. Un tânăr de 25 de ani, recuperat de salvamontiști
Salvamont România
Salvamontiștii din Sibiu intervin duminică seara în zona Cisnădioara, pentru salvarea unui tânăr de 25 de ani care a fost implicat într-un accident cu o motocicletă de enduro.
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