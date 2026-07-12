Accident cu o motocicletă de enduro în zona Cisnădioara. Un tânăr de 25 de ani, recuperat de salvamontiști

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 22:35

Salvamontiștii din Sibiu intervin duminică seara în zona Cisnădioara, pentru salvarea unui tânăr de 25 de ani care a fost implicat într-un accident cu o motocicletă de enduro.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tanar ranit Cisnădioarasalvamont romania