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Accident cu o motocicletă de enduro în zona Cisnădioara. Un tânăr de 25 de ani, recuperat de salvamontiști

Salvamont România

Salvamont România

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 22:35

Salvamontiștii din Sibiu intervin duminică seara în zona Cisnădioara, pentru salvarea unui tânăr de 25 de ani care a fost implicat într-un accident cu o motocicletă de enduro.

În urma incidentului, tânărul este suspect de dislocarea unui cot și a primit primele îngrijiri medicale la fața locului.

La intervenție participă salvamontiști din Sibiu și Păltiniș

Potrivit Salvamont Sibiu, victima este din Sibiu, iar pentru recuperarea sa au fost mobilizate echipa de prim răspuns din municipiu și echipa de serviciu din Păltiniș.

„Tânărul este suspect de dislocare a cotului. La intervenţie participă echipa de prim răspuns din Sibiu şi echipa de serviciu din Păltiniş. Victima a primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar salvatorii montani efectuează în prezent transportul acesteia către punctul de predare către echipajul medical”, a transmis sursa citată.

Tânărul este transportat către echipajul medical

După ce a fost stabilizat la locul accidentului, motociclistul este transportat de salvamontiști către zona în care urmează să fie preluat de un echipaj medical.

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