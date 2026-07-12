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Alertă într-un mall din Galați după apariția a doi câini posibil amstaff. Ce au făcut jandarmii cu cele două animale

Amstaff

Amstaff

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 16:36

A fost alertă duminică după-amiază în parcarea unui centru comercial din Galați, după ce mai multe persoane au observat doi câini liberi, posibil metiși de Amstaff. Oamenii au sunat la 112, iar jandarmii au ajuns rapid la fața locului și au preluat animalele.

Deși inițial au fost considerați periculoși, cei doi câini s-au dovedit a fi prietenoși și dornici de joacă.

Câinii s-au urcat singuri în autospeciala jandarmilor

Potrivit jandarmilor, cele două animale erau, de fapt, „două suflete extrem de prietenoase, dornice de joacă și afecțiune”.

Câinii s-au apropiat imediat de oamenii legii și s-au urcat singuri în autospecială. Pe tot parcursul drumului au fost liniștiți, ca și cum ar fi înțeles că se află în siguranță.

Proprietarul câinilor nu a putut fi găsit

Jandarmii nu au putut stabili pe loc dacă animalele aveau microcip, motiv pentru care proprietarul nu a putut fi identificat și contactat.

Cum cei doi câini nu au putut fi preluați de o echipă specializată, aceștia au fost duși la adăpostul Primăriei Galați.

Animalele sunt îngrijite în adăpost până când proprietarul lor va fi găsit sau până când își vor putea regăsi familia.

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