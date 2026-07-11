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Locale· 2 min citire
Dosar penal după tragedia din Munții Bucegi. O femeie a murit, iar trei alpiniști au fost răniți
Operațiunea de salvare din Munții Bucegi
Polițiștii au deschis un dosar penal după accidentul grav produs sâmbătă, 11 iulie, în zona Brâna Albișoarei din Munții Bucegi. O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața, iar alți trei membri ai grupului, toți bărbați, au fost răniți și transportați la spital.
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