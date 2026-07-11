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Șofer de 77 de ani, surprins pe contrasens pe A7. A rămas fără permis 120 de zile - VIDEO

Mașină pe contrasens pe A7

Mașină pe contrasens pe A7

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 19:22

Un șofer în vârstă de 77 de ani, din județul Galați, a fost identificat de polițiști după ce a circulat pe contrasens pe Autostrada A7. Imaginile cu autoturismul au ajuns pe rețelele de socializare și au devenit virale, iar bărbatul a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile.

Polițiștii au început verificările după un apel la 112

Incidentul a avut loc pe 6 iulie 2026. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, iar ulterior au apărut în spațiul public și imagini video în care un autoturism putea fi văzut circulând pe sensul opus de deplasare, pe Autostrada A7 Mizil - Săbăoani.

În urma acestor informații, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A7 Mizil - Săbăoani au început verificările pentru a afla cine se afla la volan și în ce împrejurări s-a produs incidentul.

Șoferul este un bărbat de 77 de ani din Galați

Conducătorul autoturismului a fost identificat. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 77 de ani, din județul Galați.

Potrivit verificărilor făcute de polițiști, acesta a condus pe sensul greșit al autostrăzii, în zona kilometrului 144.

„Din verificări a reieşit faptul că, la data de 6 iulie 2026, acesta a condus autoturismul pe Autostrada A7, la kilometrul 144, calea 1, circulând pe sensul opus direcţiei de mers. Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional, iar exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice a fost suspendată pentru o perioadă de 120 de zile, în conformitate cu prevederile legale.”

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