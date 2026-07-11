Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Șofer de 77 de ani, surprins pe contrasens pe A7. A rămas fără permis 120 de zile - VIDEO
Mașină pe contrasens pe A7
Un șofer în vârstă de 77 de ani, din județul Galați, a fost identificat de polițiști după ce a circulat pe contrasens pe Autostrada A7. Imaginile cu autoturismul au ajuns pe rețelele de socializare și au devenit virale, iar bărbatul a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile.
Citește și
- 18:47Incendiu de vegetație în Vaslui: focul a ars 500 de metri pătrați și s-a apropiat periculos de o casă
- 18:36Petrecere aniversară transformată în coșmar în Mureș. Atacatori cu bâtă de baseball și topor au rănit trei oameni
- 17:36Alertă în Sectorul 4! Un bărbat înarmat cu un cuțit amenința că își ia zilele. Mama și fratele lui, în apartament
- 16:15Cabană făcută scrum în Hunedoara. Pompierii au mers pe jos un kilometru ca să ajungă la incendiu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News