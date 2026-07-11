Șofer de 77 de ani, surprins pe contrasens pe A7. A rămas fără permis 120 de zile - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 19:22

Un șofer în vârstă de 77 de ani, din județul Galați, a fost identificat de polițiști după ce a circulat pe contrasens pe Autostrada A7. Imaginile cu autoturismul au ajuns pe rețelele de socializare și au devenit virale, iar bărbatul a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile.

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