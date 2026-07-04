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Accident mortal pe DN 10, în Buzău. Un motociclist a murit. Traficul este oprit

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 21:01

Circulaţia rutieră este blocată, sâmbătă seară, pe DN 10, în judeţul Buzău, după un accident soldat cu moartea unui motociclist. Acesta a intrat cu motocicleta în coliziune cu un autoturism, iar apoi a fost lovit de un alt vehicul. Potrivit poliţiştilor, traficul ar urma să fie deblocat după ora 21:00.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, evenimentul rutier s-a produs pe DN 10, pe sectorul Buzău - Braşov, lângă localitatea Măgura din judeţul Buzău. Sursa citată precizează că, iniţial, motocicletă s-a ciocnit cu un autoturism, iar imediat după impact, motociclistul a fost acroşat de un alt autovehicul aflat în trafic.

„În urma accidentului, motociclistul, un bărbat în vârstă de 23 de ani, a fost declarat decedat”, transmite Poliţia Română.

Din cauza cercetărilor efectuate la faţa locului de echipajele de poliţie, circulaţia este oprită complet, pe ambele sensuri de mers.

Autorităţile estimează că traficul va reveni la normal după ora 21:00, iar şoferii care au de tranzitat zona sunt îndemnaţi să opteze pentru rute ocolitoare până la finalizarea intervenţiei.

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