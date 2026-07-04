Accident mortal pe DN 10, în Buzău. Un motociclist a murit. Traficul este oprit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 21:01

Circulaţia rutieră este blocată, sâmbătă seară, pe DN 10, în judeţul Buzău, după un accident soldat cu moartea unui motociclist. Acesta a intrat cu motocicleta în coliziune cu un autoturism, iar apoi a fost lovit de un alt vehicul. Potrivit poliţiştilor, traficul ar urma să fie deblocat după ora 21:00.

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