Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Accident mortal pe DN 10, în Buzău. Un motociclist a murit. Traficul este oprit
Poliție
Circulaţia rutieră este blocată, sâmbătă seară, pe DN 10, în judeţul Buzău, după un accident soldat cu moartea unui motociclist. Acesta a intrat cu motocicleta în coliziune cu un autoturism, iar apoi a fost lovit de un alt vehicul. Potrivit poliţiştilor, traficul ar urma să fie deblocat după ora 21:00.
Citește și
- 22:28Panică pe munte, în Suceava. Turiști polonezi coborâți de jandarmi după ce au dat nas în nas cu o ursoaică
- 20:20MAE a emis o atenționare de călătorie pentru SUA: incendii de vegetație de amploare pe Coasta de Vest
- 20:10Cea mai așteptată autostradă din România, tot mai aproape de finalizare. Noi detalii de la șeful CNAIR
- 19:50Panică la graniță. Un avion chinez a fost interceptat de NATO deasupra României
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News