Cea mai așteptată autostradă din România, tot mai aproape de finalizare. Noi detalii de la șeful CNAIR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 20:10

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a transmis că Lucrările la Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13) avansează pe toate cele patru tronsoane care însumează 68 de kilometri.

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