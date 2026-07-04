Cea mai așteptată autostradă din România, tot mai aproape de finalizare. Noi detalii de la șeful CNAIR

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a transmis că Lucrările la Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13) avansează pe toate cele patru tronsoane care însumează 68 de kilometri.
Tronsonul 1, Boița – Avrig (14,2 km), a ajuns la un stadiu fizic de 15,3%. Pe șantier sunt mobilizați 591 de muncitori și 212 utilaje, care lucrează la armarea, cofrarea și betonarea fundațiilor, elevațiilor, pilelor și riglelor structurilor de pe traseu. În paralel, se execută podețe, decopertări și umpluturi. Tot pe acest tronson va fi construit nodul rutier care va lega A13 (Sibiu – Făgăraș) de A1 (Pitești – Sibiu) și de DN7, în zona Boița.
Tronsonul 2, Avrig – Arpașu de Jos (19,92 km), înregistrează cel mai mare progres relativ la momentul actual, de 38,94%. Aici lucrează 283 de persoane și 213 utilaje, la excavații, umpluturi, stabilizarea terenului, straturile de fundație și consolidarea platformei autostrăzii, dar și la fundațiile și elevațiile podurilor și pasajelor.
Tronsonul 3, Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus (17,61 km), a atins un stadiu fizic de 41%. Cei 510 muncitori și 166 de utilaje mobilizate execută terasamente și lucrări la majoritatea celor 27 de structuri de pe traseu, printre care se numără și un pod de complexitate tehnică ridicată, cu o lungime de 820 de metri.
Tronsonul 4, Sâmbăta de Sus – Municipiul Făgăraș (16,26 km), a ajuns la 25,8% progres fizic. Contractul pentru acest sector include și construcția unui drum de legătură cu DN1, în lungime de 5,6 km. Pe șantier sunt prezente 297 de persoane și 241 de utilaje, care execută piloții forați pentru pasajele peste autostradă și așterne straturile de balast stabilizat. În paralel, se lucrează la finalizarea elevațiilor și culeelor, montarea grinzilor prefabricate și turnarea plăcilor de suprabetonare.
Contractul pentru construcția autostrăzii, în valoare de 6,4 miliarde de lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027 și derulat de constructorul turc Makyol. Lucrările la A13, considerată o investiție strategică pentru dezvoltarea României, trebuie finalizate în anul 2028.