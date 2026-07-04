Bărbat reținut după ce a violat o femeie sub amenințarea cuțitului, în Sectorul 2 al Capitalei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 17:48

Un bărbat bănuit că a violat o femeie în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Sectorul 2 din București, a fost prins și reținut de polițiști la scurt timp după comiterea faptei. Agresorul a abordat-o pe victimă pe stradă, i-a pus cuțitul la gât și a obligat-o să meargă într-o parcare din apropiere, unde a agresat-o sexual.

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