Bărbat reținut după ce a violat o femeie sub amenințarea cuțitului, în Sectorul 2 al Capitalei

Un bărbat bănuit că a violat o femeie în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Sectorul 2 din București, a fost prins și reținut de polițiști la scurt timp după comiterea faptei. Agresorul a abordat-o pe victimă pe stradă, i-a pus cuțitul la gât și a obligat-o să meargă într-o parcare din apropiere, unde a agresat-o sexual.
Cum a reușit victima să scape
Pentru a scăpa de agresor, femeia i-ar fi propus acestuia să meargă la domiciliul ei. Profitând de un moment de neatenție, ea a reușit să intre în scara blocului și să blocheze accesul bărbatului, după care a sunat imediat la 112.
Poliția Capitalei informează că, la data de 4 iulie, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Secția 8 Poliție au identificat și prins bărbatul, bănuit de viol și lipsire de libertate în mod ilegal. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.
Intervenția polițiștilor
Potrivit sursei citate, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 01:15. Un echipaj de poliție s-a deplasat imediat la victimă pentru sprijin și protecție, în timp ce alte echipaje din cadrul Secțiilor 8 și 9 Poliție au început căutarea agresorului în zonă.
„Pe baza semnalmentelor furnizate de victimă, un echipaj din cadrul Secției 8 Poliție, aflat în patrulare împreună cu un jandarm din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, a observat, pe Șoseaua Iancului, un bărbat care corespundea descrierii. La vederea echipajului, bărbatul a încercat să fugă printr-un gang și nu s-a conformat somațiilor legale de a rămâne pe loc. Echipajul a pornit imediat în urmărirea acestuia și a reușit, după o intervenție promptă, să îl prindă și să îl imobilizeze”, precizează sursa citată.
În zona urmăririi, polițiștii au găsit un cuțit despre care există indicii că ar fi fost folosit la comiterea faptei, armă pe care bărbatul ar fi aruncat-o sub o mașină în momentul în care a observat forțele de ordine.
Reconstituirea faptelor
Din cercetările polițiștilor de investigații criminale de la Secția 8 Poliție a reieșit că, între orele 00:55 și 01:05, în timp ce mergea pe strada Măgura Vulturului din Sectorul 2, femeia a fost abordată de bărbat, care i-ar fi acoperit gura cu mâna și ar fi amenințat-o cu cuțitul. Sub amenințare, aceasta ar fi fost constrânsă să meargă într-o parcare din apropiere, unde bărbatul ar fi agresat-o sexual și ar fi încercat să o dezbrace.
„Profitând de imposibilitatea victimei de a-și exprima voința, generată de amenințarea exercitată și de diferența evidentă de forță, bărbatul ar fi întreținut cu aceasta un act sexual oral, fără consimțământul său. În încercarea de a-și asigura scăparea, persoana vătămată i-ar fi propus bărbatului să se deplaseze către domiciliul său. Ulterior, profitând de un moment de neatenție al agresorului, persoana vătămată a reușit să intre în scara blocului în care locuiește și să blocheze accesul acestuia, după care a apelat numărul unic de urgență 112”, explică anchetatorii.
Ce urmează
Bărbatul a fost condus la sediul subunității pentru audieri și, în baza probatoriului administrat, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat duminică magistraților Judecătoriei Sectorului 2, cu propunere de arestare preventivă.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru infracțiunile de viol și lipsire de libertate în mod ilegal.
Poliția Capitalei reamintește cetățenilor că, în situațiile în care sunt victime sau martori ai unor fapte penale, trebuie să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Sesizarea promptă poate contribui decisiv la intervenția rapidă a polițiștilor și la identificarea și tragerea la răspundere a autorilor.