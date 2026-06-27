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Valul de căldură face noi victime: femeie de 75 de ani, dusă la spital după ce a leșinat în stația de autobuz, la Iași

Stație autobuză/ Arhivă foto

Stație autobuză/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 20:17

O femeie de 75 de ani a fost transportată sâmbătă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași după ce a leșinat într-o stație de autobuz din cauza căldurii. În urma căzăturii, femeia a suferit mai multe contuzii. Cazul nu este singular. Tot sâmbătă, o femeie a avut nevoie de intervenția echipajelor de urgență după ce a leșinat în apropierea unui mall din Brașov.

Coordonatorul UPU-SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, a declarat că femeia a leșinat din cauza temperaturilor ridicate, iar în urma căderii a suferit mai multe contuzii. Aceasta a fost preluată de un echipaj medical și transportată la UPU pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Recomandări medicale în contextul caniculei

Medicii atrag atenția asupra evitării expunerii prelungite la soare, în special în intervalul 11:00 – 18:00. În cazul deplasării în aer liber, sunt recomandate pălăriile de soare, hainele lejere, din fibre naturale și de culori deschise.

De asemenea, specialiștii recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat astfel încât diferența față de temperatura ambientală să nu depășească 5 grade.

Autoritățile sanitare subliniază importanța hidratării corecte pe timp de caniculă: „Pe parcursul zilei faceți dușuri călduțe, fără a vă șterge de apă. Beți zilnic minim 2 litri de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete.”

De asemenea, se recomandă consumul de apă la fiecare 15–20 de minute și evitarea băuturilor alcoolice, a celor cu cofeină sau a celor bogate în zahăr, care favorizează deshidratarea.

Specialiștii DSP Iași recomandă consumul de fructe și legume bogate în apă, precum pepene roșu, pepene galben, castraveți, roșii și prune.

„O doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar cu apă”, au mai transmis specialiștii.

Autoritățile medicale recomandă evitarea activităților solicitante în aer liber, precum sportul sau grădinăritul, în perioadele cu temperaturi ridicate.

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