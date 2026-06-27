Valul de căldură face noi victime: femeie de 75 de ani, dusă la spital după ce a leșinat în stația de autobuz, la Iași

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 20:17

O femeie de 75 de ani a fost transportată sâmbătă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași după ce a leșinat într-o stație de autobuz din cauza căldurii. În urma căzăturii, femeia a suferit mai multe contuzii. Cazul nu este singular. Tot sâmbătă, o femeie a avut nevoie de intervenția echipajelor de urgență după ce a leșinat în apropierea unui mall din Brașov.

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