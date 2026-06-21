Congres Extraordinar PNL: Bolojan, candidat unic pentru conducerea partidului. 2.500 de delegați, așteptați la vot

Publicat 21 iun. 2026, 08:20 Actualizat 21 iun. 2026, 08:21 Sursă Realitatea PLUS

Mai sunt doar câteva ore până când începe Congresul Extraordinar al PNL, iar Ilie Bolojan a rămas singurul care s-a înscris pentru șefia partidului. În același timp, premierul demis vrea să își pună aghiotanții la conducerea formațiunii politice. Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu s-au înscris deja în PNL, iar membrii partidului decid astăzi dacă cei doi vor fi vicepreședinți. În schimb, Ciprian Ciucu, nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Deși este un apropiat al lui Bolojan, primarul general al Capitalei a făcut un pas în spate din cauza dosarului în care a fost plasat sub control judiciar pentru luare de mită.

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