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Politica· 2 min citire

Congres Extraordinar PNL: Bolojan, candidat unic pentru conducerea partidului. 2.500 de delegați, așteptați la vot

PNL

PNL

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 08:20
Actualizat21 iun. 2026, 08:21
SursăRealitatea PLUS

Mai sunt doar câteva ore până când începe Congresul Extraordinar al PNL, iar Ilie Bolojan a rămas singurul care s-a înscris pentru șefia partidului. În același timp, premierul demis vrea să își pună aghiotanții la conducerea formațiunii politice. Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu s-au înscris deja în PNL, iar membrii partidului decid astăzi dacă cei doi vor fi vicepreședinți. În schimb, Ciprian Ciucu, nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Deși este un apropiat al lui Bolojan, primarul general al Capitalei a făcut un pas în spate din cauza dosarului în care a fost plasat sub control judiciar pentru luare de mită.

Ilie Bolojan propune la Congresul Extraordinar al PNL o nouă formulă de conducere. Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, proaspăt înscriși în partid, ar putea să devină vicepreşedinţi ai PNL, alături de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi deputaţii Robert Sighiartău şi Florin Roman. Dan Motreanu ar putea să preia postul de prim-vicepreşedinte, după ce Ciprian Ciucu a anunţat că nu candidează.

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, pe lista de vicepreședinți ai lui Bolojan

„Sunt alături de Ilie Bolojan şi de românii care vor modernizarea României, oprirea risipei şi eliminarea privilegiilor”, a transmis Oana Gheorgiu, după ce inițial s-a aflat pe surse că s-a înscris în PNL.

În timp ce Dragoș Pîslaru a explicat că a intrat în formațiunea politică pentru că, spune el, Ilie Bolojan are nevoie de ajutor pentru a face reforme.

Votul pentru noua conducere PNL va fi dat în bloc

Votul pentru conducerea PNL ar urma să fie dat în bloc, pentru președinte și toată conducerea propusă de Ilie Bolojan. Astfel, nu va mai exista un vot pentru fiecare funcție.

Acest lucru a fost aspru criticat inclusiv de cei care l-au susținut până de curând. Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, spune că premierul demis vrea să rupă partidul și să acapareze întreaga putere în PNL, spune Iftime.

Tabăra liberală al lui Veștea nu va fi prezentă la Congres

Tabăra liberală formată în jurul premierului desemnat, Adrian Veștea, nu va participa la eveniment. Deși anunțase inițial că vrea să candideze împotriva lui Ilie Bolojan la șefia partidului, Adrian Veștea a decis să se retragă după ce a dat partidul în judecată. Astfel că Ilie Bolojan a rămas singurul înscris în cursa pentru șefia PNL. 

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