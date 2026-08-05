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Politica· 1 min citire
Ce apare în declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan
Publicat5 aug. 2026, 15:59
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru. Documentul arată că aceasta deține șapte terenuri care însumează aproximativ opt hectare. În declarație apar și două locuințe din Vaslui, dobândite în anul 2025. George Simion susține că documentul a fost publicat în urma unui demers făcut de AUR, conform Realitatea PLUS.
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