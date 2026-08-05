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Politica· 1 min citire

Ce apare în declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan

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Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 15:59
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru. Documentul arată că aceasta deține șapte terenuri care însumează aproximativ opt hectare. În declarație apar și două locuințe din Vaslui, dobândite în anul 2025. George Simion susține că documentul a fost publicat în urma unui demers făcut de AUR, conform Realitatea PLUS.

Terenuri în Ilfov și Vaslui

Mirabela Grădinaru deține un teren intravilan în județul Ilfov. Terenul a fost cumpărat în anul 2021, printr-un contract de vânzare-cumpărare. În document sunt menționate și șapte terenuri din județul Vaslui. Multe dintre acestea au fost moștenite în 2025 de la bunici sau de la tatăl său.

În declarația de avere sunt menționate venituri de puțin peste 13.000 de lei pentru Mirabela Grădinaru. Documentul nu precizează, în informațiile prezentate, perioada la care se raportează această sumă. Partenera președintelui a declarat și un împrumut de 10.000 de lei acordat asociației pe care o reprezintă. Aceasta mai deține acțiuni evaluate la aproximativ 4.000 de euro.

Două mașini și alocațiile copiilor

Documentul conține și veniturile încasate pentru cei doi copii minori pe care Mirabela Grădinaru îi are împreună cu Nicușor Dan. Este vorba despre alocațiile acordate de stat. În declarație apar și două autoturisme. Unul dintre acestea este fabricat în 1992, iar celălalt în 2016.

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