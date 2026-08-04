Dezastrul de pe Dunăre, ce au ascuns Bolojan și acoliții săi. Cum a ignorat premierul demis avertismentele instituțiilor-VIDEO

Publicat 4 aug. 2026, 21:42 Actualizat 4 aug. 2026, 21:45 Sursă Realitatea PLUS

Au loc operațiuni contracronometru și fără precedent pe Dunăre pentru devierea apei către centrala de la Cernavodă. După detonarea stâncii Pârjoaia, urmează ca autoritățile să scufunde patru barje pentru a devia cursul apei. Însă, mai multe instituții cruciale au avertizat din timp că este nevoie de măsuri urgente pentru a evita un dezastru și o eventuală criză energetică. Cu toate astea, Ilie Bolojan a ignorat apelurile disperate ale autorităților și a ascuns situația critică de pe Dunăre.

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