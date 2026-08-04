Dezastrul de pe Dunăre, ce au ascuns Bolojan și acoliții săi. Cum a ignorat premierul demis avertismentele instituțiilor-VIDEO

Au loc operațiuni contracronometru și fără precedent pe Dunăre pentru devierea apei către centrala de la Cernavodă. După detonarea stâncii Pârjoaia, urmează ca autoritățile să scufunde patru barje pentru a devia cursul apei. Însă, mai multe instituții cruciale au avertizat din timp că este nevoie de măsuri urgente pentru a evita un dezastru și o eventuală criză energetică. Cu toate astea, Ilie Bolojan a ignorat apelurile disperate ale autorităților și a ascuns situația critică de pe Dunăre.
Operațiuni fără precedent pe Dunăre
Patru barje încărcate cu piatră urmează să fie scufundate controlat marți, după ora 10:00, în cadrul lucrărilor de regularizare a cursului Dunării. Potrivit autorităților, măsura, alături de distrugerea stâncii Pârjoaia, a contribuit deja la creșterea cu aproximativ doi centimetri a nivelului fluviului.
Curentul era deviat către brațul Bala din cauza acestei stânci. La fața locului au intervenit mai mulți scafandri și geniști. Specialiștii au fost nevoiți să monteze două încărcături de 150 de kg de trinitrotoluen. Stânca de granit, unul dintre cele mai dure tipuri de roci, avea o înălțime de 15 metri, iar în urma exploziei, a fost distrus doar vârful de aproximativ 4 metri.
Operațiunea de încărcare a barjelor a avut loc chiar lângă stânca Pârjoaia, care a fost detonată de militari. Pentru a dirija o parte din debitul Dunării către centrala de la Cernavodă, cele patru barje încărcate cu nisip vor fi scufundate. Vorbim despre două barje încărcate la locul operațiunii și alte două aduse de la Galați.
Purtătorul de cuvânt de la Apele Române a explicat că în cazul în care operațiunea este o reușită, nivelul Dunării va crește cu până la 12 centimetri. Însă, reprezentanta instituției a avertizat că este necesară monitorizarea turbidității apei. Aceasta a explicat că o turbiditate prea ridicată va crea dificultăți în ceea ce privește funcționarea reactorului 2.
Potrivit estimărilor transmise de ministrul Apărării, Radu Miruță, brațul Bala preia 85% din debitul Dunării. Totul din cauza faptului că fundul brațului Bala este situat cu aproape 4 metri mai jos decât cel al Dunării Vechi. Astfel, doar 15% din apa Dunării curge pe cursul principal.
Prin operațiunea contracronometru de scufundare controlată a celor patru barje cu nisip la intrarea pe brațul Bala, autoritățile încearcă să corecteze această problemă. Astfel, s-ar crea un prag submers, așa cum îl numesc specialiștii, iar apa ar urma să fie redirecționată spre cursul principal.
Între timp, a ieșit la iveală un document bombă care datează încă din luna octombrie a anului 2025. Este vorba despre un raport realizat de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea, în care erau prezentate mai multe măsuri pentru a opri trecerea excesivă a apei pe brațul Bala.
Cum s-a ajuns în situația critică de pe Dunăre
Ce măsuri ar fi trebuit luate în ultimii 23 de ani:
1. Restaurarea și renaturarea unui vechi traseu cotit al brațului Bala extinderea brațului pe o lungime de aproximativ 1.600 m
2. Supraînălțarea pragului de fund existent pe brațul Bala (de la cota actuală până la nivelul de +6,5 m) ar fi oprit trecerea excesivă a apei pe brațul Bala (care preia istoric 90% din debit la ape scăzute) și ar fi ridicat nivelul Dunării în zona de bifurcație cu până la 1,20 de metri
3. Efectuarea unui dragaj complementar pe Dunărea Veche între kilometrii fluviali km 345+500 și km 343 pentru a asigura redistribuirea optimă a debitului de apă către Dunărea Veche
4. Relocarea zonei de bifurcație (acolo unde a fost detonată stânca) ar fi optimizat siguranța navigației la intrarea pe braț și ar fi reechilibrat hidrodinamica fluviului
Nu în ultimul rând, este important de precizat că și reprezentanții Apele Române au venit cu un avertisment dur. Așadar, Ilie Bolojan știa de mai bine de două săptămâni situația critică în care se afla Dunărea din cauza secetei. În data de 16 iulie, instituția a anunțat că fluviul a atins cel mai mic debit din ultimii 30 de ani.
Avertismentul crucial, ignorat de premierul demis
Pentru a preveni pe cât posibil impactul reducerii debitelor Dunării din această perioadă, Administrația Națională „Apele Române” și Hidroelectrica au început evacuări de debite controlate din acumulările de pe Olt (Hidroelectrica) și Argeș (Apele Române Argeș-Vedea) în vederea menținerii unor nivele minime pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la CNE Cernavodă, au transmis reprezentanții Apele Române, acum doua săptămâni și jumătate.