Tanczos Barna, despre formarea guvernului:”Nu se poate exclude nicio variantă. Probabil în două săptămâni o să avem rezultate”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 17:58

Tanczos Barna, vicepremier interimar și senator UDMR, a declarat marți că, în actualul context politic, nicio variantă privind formarea viitorului guvern nu este exclusă, apreciind că un executiv cu puteri depline ar putea fi învestit cel târziu în prima săptămână a lunii septembrie.

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