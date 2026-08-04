Atac dur al PSD la adresa USR în cazul Dominic Fritz: „Aplicați propriile standarde de integritate”

Partidul Social Democrat lansează un atac dur la adresa USR, acuzând formațiunea că încearcă să-l salveze pe Dominic Fritz de consecințele deciziei privind conflictul de interese. PSD susține că USR și-a încălcat propriul slogan „Fără penali” și protejează politicienii cu probleme de integritate.
Partidul Social Democrat (PSD) solicită intervenția de urgență a instituțiilor statului, acuzând USR că încearcă să-și protejeze liderul politic, pe Dominic Fritz, de consecințele legale ale stării de conflict de interese.
Potrivit reprezentanților PSD, după ce amendamentele la Legea integrității propuse de USR au fost respinse în Parlament, prefectul județului Timiș, Paul Finta, a emis un ordin prin care edilului Timișoarei i se aplică doar o reținere de 10% din salariu. Social-democrații încadrează această decizie drept un abuz în serviciu grav, susținând că măsura încalcă legislația în vigoare și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).
Procedura legală invocată de PSD
PSD invocă Decizia ÎCCJ nr. 74/2020, conform căreia confirmarea definitivă a unui conflict de interese sau a unei incompatibilități în cazul aleșilor locali (primari, președinți de consilii județene sau consilieri) atrage după sine, prin efectul legii, încetarea de drept a mandatului (în baza articolelor 160, 193 și 204 din Codul Administrativ).
În baza acestor prevederi, rolul prefectului este strict administrativ — acela de a emite ordinul prin care ia act de încetarea mandatului, fără a avea prerogativa de a aplica alte sancțiuni sau de a se substitui instanțelor de judecată.
Solicitări către ANI, MAI și organele de cercetare penală
Având în vedere decizia emișă la nivelul Prefecturii Timiș:
PSD solicită Agenției Naționale de Integritate (ANI) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) să atace de îndată ordinul prefectului în instanța de contencios administrativ.
PSD cere parchetului competent deschiderea unei anchete penale pentru a cerceta eventuale fapte de abuz în serviciu și folosire a funcției în scopul favorizării liderului USR.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026