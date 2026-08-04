Atac dur al PSD la adresa USR în cazul Dominic Fritz: „Aplicați propriile standarde de integritate”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 aug. 2026, 16:24

Partidul Social Democrat lansează un atac dur la adresa USR, acuzând formațiunea că încearcă să-l salveze pe Dominic Fritz de consecințele deciziei privind conflictul de interese. PSD susține că USR și-a încălcat propriul slogan „Fără penali” și protejează politicienii cu probleme de integritate.

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