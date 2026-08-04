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Politica· 2 min citire
Primarul Bistriței îl sfidează pe Ilie Bolojan și refuză să stingă iluminatul public: „Nu fac rabat la siguranța cetățeanului”
Iluminat public
Primarul Bistriței, Gabriel Lazany, refuză să oprească iluminatul public în timpul crizei energetice. Edilul PSD spune că nu va pune în pericol siguranța oamenilor doar pentru a respecta apelul făcut de premierul Ilie Bolojan. Iluminatul nu va fi oprit și nici redus în intensitate. Primarul susține că oprirea iluminatului arhitectural ar aduce o economie foarte mică.
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