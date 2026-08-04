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Politica· 2 min citire

Primarul Bistriței îl sfidează pe Ilie Bolojan și refuză să stingă iluminatul public: „Nu fac rabat la siguranța cetățeanului”

Iluminat public

Iluminat public

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 13:43

Primarul Bistriței, Gabriel Lazany, refuză să oprească iluminatul public în timpul crizei energetice. Edilul PSD spune că nu va pune în pericol siguranța oamenilor doar pentru a respecta apelul făcut de premierul Ilie Bolojan. Iluminatul nu va fi oprit și nici redus în intensitate. Primarul susține că oprirea iluminatului arhitectural ar aduce o economie foarte mică.

Lazany spune că primăria face deja economie, deoarece aerul condiționat din clădire nu funcționează de doi ani. „Nu funcționează aerul condiționat. Este stricat, nu pentru că l-am oprit, și nu putem cumpăra aer condiționat din cauza «ordonanței-trenuleț». De doi ani nu funcționează aerul condiționat. Iluminat arhitectural avem numai la clădirea primăriei, iar becurile pe care le vedeți au maximum 100 W, deci nu se face nicio economie. Nu am ce măsuri să iau. Ce să fac, să opresc iluminatul public? Cum să îl reduc în intensitate, că doar nu este cu potențiometru? Sunt anumite zone cu telegestiune, dar nici acolo nu poți reduce intensitatea”, a declarat primarul, conform Agerpres.

Edilul susține că oprirea luminilor de pe străzi nu poate fi pusă în practică fără a afecta siguranța oamenilor. „Iluminatul public ori îl avem, ori nu îl avem. Ne gândim la siguranța cetățeanului. Eu, ca primar, nu îmi permit să fac rabat la siguranța cetățeanului pentru că a dat premierul un comunicat să închidem iluminatul public. Iluminatul public nu va fi închis”, a spus Gabriel Lazany.

Primarul a fost întrebat și dacă autobuzele electrice vor fi încărcate în afara orelor de consum maxim. Acesta a răspuns ironic: „O să le încărcăm ziua, ca să circulăm noaptea”. Bistrița are peste 90.000 de locuitori. Municipiul concentrează aproximativ o treime din populația județului Bistrița-Năsăud.

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