Dan Negru: „Alții fac miliarde din turism, în timp ce România își irosește oportunitățile”

Publicat 4 aug. 2026, 11:09 Sursă Realitatea PLUS

Dan Negru atrage atenția că România nu folosește suficient potențialul turismului. Prezentatorul a dat exemplul Turciei, care a reușit să obțină venituri uriașe din acest sector. El spune că turismul poate susține economia atunci când industria și agricultura încetinesc. Anul trecut, Turcia ar fi obținut 65 de miliarde de dolari din turism, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dan negruturism romania