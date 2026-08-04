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Politica· 1 min citire

Dan Negru: „Alții fac miliarde din turism, în timp ce România își irosește oportunitățile”

Dan Negru

Dan Negru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 aug. 2026, 11:09
SursăRealitatea PLUS

Dan Negru atrage atenția că România nu folosește suficient potențialul turismului. Prezentatorul a dat exemplul Turciei, care a reușit să obțină venituri uriașe din acest sector. El spune că turismul poate susține economia atunci când industria și agricultura încetinesc. Anul trecut, Turcia ar fi obținut 65 de miliarde de dolari din turism, conform Realitatea PLUS.

„Acum 150 de ani a început turismul modern aici, la turci. Odată cu trenul Orient Express, care pleca din Paris, oprea în Constantinopol și făcea o haltă unde coborau toți miliardarii lumii. Știți unde? În Gara Filaret, prima gară a Bucureștiului. De atunci și până astăzi, turismul lor a mers tot în sus. Anul trecut au avut venituri din turism de 65 de miliarde de dolari. Și ei au inflație mare în perioada aceasta. Este presiune pe lira turcească, dar au știut să facă din turism un colac de salvare pentru economie. Atunci când alte sectoare industriale sau agricole încetinesc, turismul vine din urmă și pompează bani în economie. În turism știu să amestece și marea, și istoria, și mâncarea, și shoppingul. Turismul modern a apărut aici, în Turcia, în anii de declin ai Imperiului Otoman. Atunci când funcționarii aveau salarii mici, statul tolera și închidea ochii când bugetarii își rotunjeau veniturile cu niște bani în plus. Adică funcționarul te ajuta doar dacă îi lăsai o recompensă. Vă sună cunoscut?”, a spus Dan Negru.

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