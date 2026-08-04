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Politica· 1 min citire
Dan Negru: „Alții fac miliarde din turism, în timp ce România își irosește oportunitățile”
Dan Negru
Publicat4 aug. 2026, 11:09
SursăRealitatea PLUS
Dan Negru atrage atenția că România nu folosește suficient potențialul turismului. Prezentatorul a dat exemplul Turciei, care a reușit să obțină venituri uriașe din acest sector. El spune că turismul poate susține economia atunci când industria și agricultura încetinesc. Anul trecut, Turcia ar fi obținut 65 de miliarde de dolari din turism, conform Realitatea PLUS.
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