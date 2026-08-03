Lovitură pentru Bolojan. Curtea de Apel București a respins încă 5 OUG-uri ale guvernului. „Vinovați” sunt cei de la PSD

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 16:58

Curtea de Apel București a decis suspendarea a încă cinci Hotărâri adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, ridicând numărul total al actelor normative blocate în instanță la 11. Toate aceste decizii au fost contestate de Partidul Social Democrat (PSD), care acuză Executivul că și-a depășit atribuțiile atribuite prin Constituție după demiterea prin moțiune de cenzură.

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