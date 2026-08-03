Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Lovitură pentru Bolojan. Curtea de Apel București a respins încă 5 OUG-uri ale guvernului. „Vinovați” sunt cei de la PSD

Bolojan n-are trecerea la magistrați. Aceștia i-au mai blocat încă 5 OUG-uri

Bolojan n-are trecerea la magistrați. Aceștia i-au mai blocat încă 5 OUG-uri

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 16:58

Curtea de Apel București a decis suspendarea a încă cinci Hotărâri adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, ridicând numărul total al actelor normative blocate în instanță la 11. Toate aceste decizii au fost contestate de Partidul Social Democrat (PSD), care acuză Executivul că și-a depășit atribuțiile atribuite prin Constituție după demiterea prin moțiune de cenzură.

Deciziile pronunțate astăzi de magistrații Curții de Apel București vin în completarea primului pachet de șase acte normative blocate anterior, confirmând linia atacată în instanță de opoziție.

Demersul PSD s-a bazat pe prevederile constituționale privind limitele de acțiune ale unui Executiv demis. Potrivit social-democraților și experților în drept constituțional, un Guvern căzut prin moțiune de cenzură are dreptul exclusiv de a gestiona treburile publice curente. Cu toate acestea, pachetul celor 11 Hotărâri suspendate includea măsuri ce implicau politici publice noi și decizii strategice, depășind cadrul legal permis unui Cabinet interimar.

În motivările de astăzi (precum cea privind suspendarea HG nr. 570/2026), instanța a respins punctual toate excepțiile ridicate de avocații Executivului — inclusiv cele privind lipsa de interes, lipsa calității procesuale active a reclamantului sau inadmisibilitatea cererii. Ca urmare, judecătorii au admis cererea de suspendare a actelor normative până la pronunțarea pe fond.

Deciziile Curții sunt executorii de drept, ceea ce înseamnă că aplicarea celor 11 Hotărâri de Guvern este blocată cu efect imediat. Deși Guvernul are la dispoziție o cale de atac prin recurs în termen de 5 zile de la comunicare, eventualul apel nu va suspenda executarea acestei măsuri.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

curtea apel bucurestimasuri guvern bolojan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe