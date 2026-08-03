Soții și partenerii de viață vor fi nevoiți să își declare averea printr-un amendament la legea integrității depus de AUR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 16:03

Amendamentul AUR la legea integrității prin care obligația de depunere a declarațiilor de avere și de interese este extinsă și asupra soților, soțiilor și persoanelor aflate în relații asimilate celor dintre soți ai Președintelui României, parlamentarilor, prim-ministrului, miniștrilor și altor demnitari de rang înalt, în condițiile prevăzute de lege, a fost adoptat de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și va merge la vot în forma finală a legii.

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