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Politica· 2 min citire
Soții și partenerii de viață vor fi nevoiți să își declare averea printr-un amendament la legea integrității depus de AUR
FOTO: Arhivă
Amendamentul AUR la legea integrității prin care obligația de depunere a declarațiilor de avere și de interese este extinsă și asupra soților, soțiilor și persoanelor aflate în relații asimilate celor dintre soți ai Președintelui României, parlamentarilor, prim-ministrului, miniștrilor și altor demnitari de rang înalt, în condițiile prevăzute de lege, a fost adoptat de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și va merge la vot în forma finală a legii.
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