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Politica· 2 min citire
Bolojan face economie: „La mine acasă nu funcționează aerul condiționat”
Foto/Arhivă/Inquam
Fără aer condiționat în locuința premierului, în plin cod de temperaturi extreme. Ilie Bolojan a explicat luni cum reduce consumul de energie, după ce seceta și problemele de la centrala nucleară din Cernavodă au pus presiune pe sistemul energetic național.
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