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Politica· 2 min citire

Bolojan face economie: „La mine acasă nu funcționează aerul condiționat”

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 16:43

Fără aer condiționat în locuința premierului, în plin cod de temperaturi extreme. Ilie Bolojan a explicat luni cum reduce consumul de energie, după ce seceta și problemele de la centrala nucleară din Cernavodă au pus presiune pe sistemul energetic național.

Șeful Executivului, Ilie Bolojan, a explicat cum aplică personal măsurile de economisire a energiei recomandate românilor: ajunge târziu acasă și nu folosește climatizarea. În paralel, Guvernul a convocat de urgență peste 80 de mari consumatori industriali pentru a preveni o pană majoră în Sistemul Energetic Național.

Întrebat de jurnaliști cum gestionează criza energetică la nivel personal, primul-ministru a precizat că programul încărcat îl ajută indirect să consume mai puțină energie electrică.

„În general ajung foarte târziu, uneori la 10-11 seara, și nu mai e timp de stat cu becurile aprinse. Sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”, a declarat Ilie Bolojan.

Executivul caută soluții cu marii consumatori din industrie

Declarațiile vin pe fundalul unei stări de alertă pe piața de energie, cauzată de seceta severă care a scăzut debitul Dunării și a dus la oprirea temporară a Reactorului 1 de la Cernavodă.

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Pentru a evita blocajele în rețea, Guvernul a organizat luni consultări cu peste 80 de giganti industriali. Miza întâlnirii o reprezintă stabilirea unui plan de reducere voluntară a consumului în orele de vârf, astfel încât să fie prevenită o supraîncărcare a sistemului național.

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