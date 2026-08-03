Bolojan face economie: „La mine acasă nu funcționează aerul condiționat”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 16:43

Fără aer condiționat în locuința premierului, în plin cod de temperaturi extreme. Ilie Bolojan a explicat luni cum reduce consumul de energie, după ce seceta și problemele de la centrala nucleară din Cernavodă au pus presiune pe sistemul energetic național.

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