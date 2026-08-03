Bolojan, veste despre oprirea producători: „Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 15:50

Premierul Ilie Bolojan a făcut apel la populație, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de energie electrică, în contextul capacității limitate de import a României. Șeful Guvernului a anunțat că măsurile luate deja de consumatorii mari au început să producă efecte, iar consumul a fost, luni dimineață, cu aproximativ 200 de megawați mai mic față de alte intervale ale zilei.

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