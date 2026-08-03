Ilie Bolojan: „Importăm peste 2500 de megawați zilnic. Capacitățile de producție pe centrale hidroelectrice sunt limitate”

Publicat 3 aug. 2026, 15:34 Actualizat 3 aug. 2026, 15:40 Sursă Realitatea PLUS

Premierul interimar și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a anunțat, luni, după o întâlnire cu principalii consumatori de energie și reprezentanții patronatelor din sector, că au fost stabilite măsuri pentru reducerea voluntară a consumului de electricitate în intervalul de vârf, între orele 19:00 și 23:00.

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