Ilie Bolojan: „Importăm peste 2500 de megawați zilnic. Capacitățile de producție pe centrale hidroelectrice sunt limitate”

Potrivit lui Bolojan, la discuții au participat, online, peste 140 de persoane, în contextul unei crize energetice regionale provocate de secetă și de scăderea accentuată a debitelor Dunării.
Premierul a arătat că debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1.450 de metri cubi pe secundă, sub minimul înregistrat în anul 2003, de 1.474 de metri cubi pe secundă. În a doua parte a săptămânii, debitele sunt estimate să coboare spre circa 1.400 de metri cubi pe secundă.
Am încheiat în urmă cu o oră și jumătate o întâlnire importantă cu principalii consumatori, și cu reprezentanți ai tuturor patronatelor și asociațiilor din domeniu, peste 140 de persoane au fost conectate. În care am stabilit măsurile privind reducerea voluntară a consumului de energie în orele de seară.
Așa cum știți, suntem într-o situație în care avem o criză energetică la nivel regional, din cauza secetei, debitele scăzute pe Dunăre, fiind cele mai mici din ultimii 40 de ani, față de nivelul minim pe care l-am atins în 2003, de 1.474 de metri cubi pe secundă, astăzi am ajuns la un nivel inferior acestuia, suntem la aproximativ 1.450 de metri cubi pe secundă, și tendința este de scădere, în așa fel încât în a doua jumătate a acestei săptămâni vom ajunge la debite estimate de aproximativ 1.400 de metri cubi.
Ca efect al scăderii debitelor atât pe Dunăre, cât și în celelalte bazine hidrografice, capacitățile de producție pe centrale hidroelectrice sunt limitate, gândiți-vă că doar la porțile de fier am pierdut aproximativ 2.000 de megawați, de asemenea capacitățile de producție pe energie nucleară sunt și ele reduse mult.
Țara vecină, Ungaria, și-a redus din cele 4 grupuri de la centrala lor nucleară 3 doar un grup, funcționează parțial, și de la 2.000 de megawați acolo avem un minim de 1.750 de megawați. Noi suntem în situația în care ar trebui să închidem un grup de la Cernavodă și avem un minus de 550 de megawați, avem deci un minus de producție în regiune, de peste 4.000 de megawați, ceea ce generează un deficit de energie, în țările din regiunea noastră, Ungaria, Serbia, Bulgaria, România, Republica Moldova. Suntem în situația în care la orele serii, între ora 19:00 și 23:00, avem un deficit important de energie pe care îl acoperim din importuri.
Consumurile estimate în aceste zile sunt de peste 7.000 de megawați, într-o zi, 7.500, 7.600, cu o reducere de consum de sub 7.000 de megawați în zilele de la sfârșitul săptămânii, așa cum am avut sâmbătă sau duminică, în aceste situații importăm peste 2.000, 2.500 de megawați zilnic. Comparativ, Ungaria importă 4.500 de megawați, Republica Moldova 500 de megawați, deci și din punct de vedere al presiunii importurilor seara, există un, o presiune importantă pe care trebuie să o acoperim.
Dificultățile legate de secetă sunt amplificate în regiunea noastră, ca urmare a conexiunilor transfrontaliere limitate, cu Europa Centrală, și cea de vest, și vă aduceți aminte că unul din subiectele importante în lunile anterioare a fost să dezvoltăm aceste capacități transfrontaliere, să avem acorduri cu Ungaria și Austria, pentru a crește capacitatea acestor rețele, în așa fel încât în astfel de perioade să putem să ne asigurăm importurile din zona Europei Centrale, ceea ce facem și în prezent, pentru că principalele importuri vin pe această relație, sau din zona de sud-est a Europei.
Măsurile pe care le-am adoptat în aceste zile sunt pe mai multe planuri, așa cum am prezentat și data trecută, am pornit toate capacitățile energetice care sunt în funcțiune în România la capacitatea maximă, centralele pe gaz din marile orașe, am intrat pe producția de fotovoltaic la maxim, am autorizat tot ce se putea autoriza în domeniul stocării în așa fel încât să intre cât mai repede în funcțiune și peste 400 de megawați au fost autorizați numai în ultimele 20 de zile.
Am făcut, deci, din punct de vedere al capacităților interne, tot ceea ce se putea să avem, o producție maximă. De asemenea, un obiectiv important este menținerea în funcțiune a grupului 2 de la Cernavodă, fiecare zi câștigată, cu acest grup în funcțiune, înseamnă peste 600, 50 de megawați, adică aproape 10% din producția de energie a României, o producție în bandă, o producție foarte valoroasă seara, care stabilizează sistemul energetic.