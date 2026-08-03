Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Sub perdeaua populismului, PSD, PNL, USR și UDMR pregătesc una dintre cele mai mari fraude politice din istoria României”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 11:26

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că pregătește una dintre cele mai grave fraude politice din ultimii ani, folosind un scandal populist drept paravan pentru adoptarea unei strategii care, în opinia sa, restrânge dezvoltarea economică și transferă Parlamentului atribuții care aparțin Guvernului.

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