Primele nume pentru un premier tehnocrat. Anunțul lui Ciprian Ciucu: Ilie Bolojan, scos din joc

Publicat 3 aug. 2026, 09:48 Sursă Realitatea PLUS

Liberalii iau în calcul opțiunea unui guvern tehnocrat sau a unei formule politice consecutive cu PSD și USR. Potrivit liderului liberal Ciprian Ciucu, PNL exclude refacerea unei alianțe directe cu PSD, în timp ce pe masa discuțiilor politice au fost deja avansate primele variante de nume pentru conducerea unui eventual executiv tehnocrat, conform Realitatea PLUS.

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