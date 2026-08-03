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Politica· 1 min citire

Primele nume pentru un premier tehnocrat. Anunțul lui Ciprian Ciucu: Ilie Bolojan, scos din joc

Guvernul României

Guvernul României

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS

Liberalii iau în calcul opțiunea unui guvern tehnocrat sau a unei formule politice consecutive cu PSD și USR. Potrivit liderului liberal Ciprian Ciucu, PNL exclude refacerea unei alianțe directe cu PSD, în timp ce pe masa discuțiilor politice au fost deja avansate primele variante de nume pentru conducerea unui eventual executiv tehnocrat, conform Realitatea PLUS.

Primarul general Ciprian Ciucu afirmă că PNL îi acordă în continuare „prezumția de bună-credință” președintelui Nicușor Dan, dar îi cere să consulte toate formațiunile pro-occidentale, nu doar PSD. În ceea ce privește propunerea pentru funcția de premier, Ciucu a reiterat că PNL susține candidatura lui Siegfried Mureșan, astfel că resping speculațiile privind o eventuală susținere a lui Ilie Bolojan.

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