Consilierul lui Nicușor Dan, după vizita la Washington: „Mesajul nostru a fost simplu - România stă alături de Statele Unite”

Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a declarat că delegația României a transmis, în timpul vizitei de săptămâna trecută la Washington, un mesaj ferm privind relația cu Statele Unite.
Bucureștiul își menține sprijinul pentru parteneriatul strategic cu Washingtonul și urmărește consolidarea cooperării în apărare, în special pentru întărirea securității în zona Mării Negre.
„Am fost mândru să reprezint România la Washington săptămâna trecută. Mesajul nostru a fost simplu: România este alături de Statele Unite. Ne-am întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele noastre în domeniul apărării și pentru a întări securitatea comună la Marea Neagră”, a transmis Lazurca într-o postare pe X.
Întâlniri cu oficiali ai Administrației Trump și lideri din Congres
Printre oficialii americani cu care s-a întâlnit delegația română s-au numărat senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senatul SUA, reprezentanți ai conducerii Departamentului de Stat, subsecretarul Apărării pentru Politică, Elbridge Colby, precum și ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg.
Ambasada României la Washington a precizat că discuțiile au vizat atât dosare de securitate și politică externă, cât și cooperarea economică. Din partea Administrației Prezidențiale a participat și Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale.
Delegația română a avut întrevederi și cu Andrew Baker, consilier adjunct pentru securitate națională al președintelui SUA, cu Elbridge Colby, membri ai Congresului american și reprezentanți ai mediului de afaceri.
Lazurca și generalul Gheorghiță Vlad, trimiși de Nicușor Dan la Washington
Marius Lazurca anunțase deplasarea la Washington pe 27 iulie, arătând că președintele Nicușor Dan i-a cerut să meargă în capitala SUA împreună cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
„Președintele Dan ne-a trimis pe șeful Apărării României și pe mine la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administrația Trump și cu liderii Congresului, pentru a avansa alinierea noastră privind securitatea la Marea Neagră”, declara consilierul prezidențial înaintea vizitei.
Vizita s-a desfășurat pe fondul unei serii de incidente aeriene în România. Lazurca susținea înainte de plecare că piloți români care operau avioane F-16 produse în SUA au doborât trei drone rusești în interval de trei zile.
Incidentele cu drone rusești, invocate în discuțiile cu SUA
„Aceste amenințări ne reamintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru el. Pace prin forță”, a mai transmis el.
Ulterior, România a notificat Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa în legătură cu încălcările repetate ale spațiului aerian românesc din perioada 24-26 iulie. Inițiativa Bucureștiului a fost susținută de 41 de state participante la OSCE.
Vizita și mesajele transmise de la Washington apar într-un context în care Administrația SUA le solicită aliaților europeni să contribuie mai mult la finanțarea și responsabilitățile privind apărarea Europei. Prin aceste demersuri, România urmărește să își consolideze profilul de partener activ al SUA și NATO pe flancul estic, cu un rol direct în apărarea spațiului aerian și în descurajarea Rusiei în bazinul Mării Negre.