Consilierul lui Nicușor Dan, după vizita la Washington: „Mesajul nostru a fost simplu - România stă alături de Statele Unite”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 10:08

Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a declarat că delegația României a transmis, în timpul vizitei de săptămâna trecută la Washington, un mesaj ferm privind relația cu Statele Unite.

Distribuie articolul