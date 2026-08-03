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Politica· 1 min citire

Front comun împotriva Guvernului: profesorii și angajații din Sănătate ar putea ieși împreună în stradă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 08:51
SursăRealitatea PLUS

Profesorii ar putea ieși în stradă înainte de începerea noului an școlar și nu exclud un protest comun cu angajații din Sănătate. Avertismentul a fost transmis Guvernului de liderul sindical Anton Hadăr, pe fondul nemulțumirilor legate de salariile mici din Educație, conform Realitatea PLUS.

Hadăr a explicat că în luna august nu poate fi organizată o grevă, însă protestele rămân o variantă. „Din păcate, acum doar la proteste putem merge, dar de grevă nu putem vorbi în luna august”, a spus acesta.

O decizie ar putea fi luată înainte ca elevii să revină la cursuri. „Atunci vom vedea încotro o luăm și s-ar putea să fie și un protest”, a afirmat liderul sindical. Anton Hadăr susține că, pentru prima dată, cele cinci mari confederații sindicale din România au același punct de vedere. El i-a cerut lui Ilie Bolojan să facă loc unei alte echipe și a avertizat că problemele nu dispar, ci se adâncesc.

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