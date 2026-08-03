Front comun împotriva Guvernului: profesorii și angajații din Sănătate ar putea ieși împreună în stradă

Publicat 3 aug. 2026, 08:51 Sursă Realitatea PLUS

Profesorii ar putea ieși în stradă înainte de începerea noului an școlar și nu exclud un protest comun cu angajații din Sănătate. Avertismentul a fost transmis Guvernului de liderul sindical Anton Hadăr, pe fondul nemulțumirilor legate de salariile mici din Educație, conform Realitatea PLUS.

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