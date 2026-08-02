Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Acești neputincioși și ipocriți care ne conduc”

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu analizează eșecul politicii europene impuse de birocrații de la Bruxelles, în contextul crizei migrației din exclava spaniolă Ceuta. Acesta trasează o paralelă între politicile migrației promovate în 2015 de cancelarul german Angela Merkel și alte decizii strategice care s-au dovedit niște greșeli majore precum Green Deal, federalizarea și controlul media, pe care politicienii care domină astăzi instituțiile europene nu le vor putea îndrepta. Această sarcină, subliniază Dungaciu, revine mișcărilor de protest din țările europene, așa cum este cazul partidului AUR.
„Acum mai bine de 10 ani, pe 31 august 2015, cancelarul german Angela Merkel avea să rostească expresia faimoasă „Wir schaffen das” – „Putem să facem asta”. Anunța la vremea respectivă politica de bun venit a refugiaților (Willkommenspolitik), care a dus în Germania, din 2015 până astăzi, vreo 3 milioane de refugiați.
Nimeni din „lumea bună”, la vremea respectivă, nu a spus nimic. Mainstream-ul aplauda, precum pinguinii la grădina zoologică. Toată lumea vorbea despre binefacerile migrației, despre cât de bună este această decizie, cât de înțelept este, nu-i așa, mainstream-ul care ne conduce de la Bruxelles și nu numai.
După 10 ani de zile, se întâmplă episodul aproape neverosimil din Spania, de la Ceuta. Aceiași reprezentanți ai clasei politice de mainstream, 22 de lideri, cum titrează presa, se ridică indignați împotriva gestului pe care Spania îl face, deschiderea frontierelor, refugiații care vin peste Spania și peste Europa.
„Să avem grijă la refugiați”, ne spun încă o dată aceiași oameni politici, reprezentanții acelorași partide, aceiași oameni de la Bruxelles, aceiași reprezentanți ai Uniunii Europene. Ipocrizia este mare cât casa. Chiar nu vă este rușine?!
2015 a generat în politica europeană apariția partidelor de protest la scară mare. Partidele de protest care existau încep să se dezvolte, partidele de protest care nu existau încep să ia naștere. Asta s-a întâmplat în politica europeană ca reacție la o neputință endemică, la o incapacitate de a înțelege realitățile prezentului și viitorul, pe care liderii politici naționali sau de la Bruxelles le-au exprimat cu atâta claritate.
Neputința a fost în acte și a fost aplaudată.
După 10 ani, aceiași oameni recunosc că au greșit și că n-au înțeles nimic. Asta este, de fapt, trendul politic din spațiul european: oameni care fac greșeli enorme și cărora le trebuie vreo 10 ani să se prindă că ceea ce au făcut a fost greșit.
Așa a fost pe chestiunea migrației. Așa este pe chestiunea Green Deal-ului, în care nu avem încă un Ceuta, dar se pregătește sub ochii noștri. Colapsul, criza energetică, va fi, de fapt, o Ceuta a energiei europene. După 10 ani de Green Deal, ne vor spune aceiași lideri europeni: „Am greșit. Trebuie să ne întoarcem, nu-i așa, la alte moduri de a obține energia, pentru că nu se mai poate așa.”
Liderii de la București, de fiecare dată, nu doar că au fost în corul susținătorilor acestor greșeli, au fost în primele rânduri.
Dacă ne gândim ce s-a întâmplat cu energia, o țară precum România, cu tradiții care nu pot fi comparate în ceea ce privește extracția de petrol și gaze și folosirea energiei proprii, ajunge precum în vremea lui Nicolae Ceaușescu, în care să citească, să învețe la lumânare, să-și economisească energia, pentru că, nu-i așa, nu se mai poate.
Este un eșec catastrofal pentru Europa, un eșec devastator pentru România, al acelorași oameni care n-au înțeles nimic, care n-au nicio legătură cu realitatea, care n-au capacitatea să genereze politici și viziuni.
Ei au generat această criză și ei încearcă să ne spună că, de fapt, nu s-a întâmplat nimic și că „solidaritatea europeană”, așa zicând, ne va salva și de data asta.
Așa se va întâmpla și cu eforturile de federalizare. Vom avea o Ceuta și a acestui efort de centralism european, de centralism de la Bruxelles. Va eșua și acest proiect, pentru că n-are nicio legătură cu realitatea.
Așa se va întâmpla cu tentativa de a controla, de a cenzura media tradițională și, mai ales, media online. Și aici vom avea o explozie, o reacție, pentru că aceste manifestări n-au nicio legătură cu realitatea și cu dorința europenilor și a tuturor oamenilor, în general.
Libertatea e o chestiune pe care nu poți să o reprimi și asta nu se va întâmpla, mai cu seamă pe continentul european.
Așa arată politica europeană a unor oameni care, în acest moment, fac politică doar ca să facă politică. Nu știu de ce o fac, pentru că relația lor cu realitatea nu mai există, până la urmă. Oamenii aceștia au stat în instituții naționale sau europene decenii la rând. Oamenii aceștia nu înțeleg ce se întâmplă, nu înțeleg ce vor oamenii, nu înțeleg cum trăiesc oamenii, nu înțeleg ce valori au oamenii.
Mișcările de protest pe care le vedem la nivel european, iar noi, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), am fost la început o mișcare de protest, sunt expresia firească, naturală, a acestor oameni care au pierdut relația cu realitatea și care au lipsa de bun-simț să răspundă, după 10 ani, că, de fapt, n-au nicio legătură cu enormele greșeli pe care Europa le-a făcut.
În ultima vreme, practic toate deciziile strategice ale Europei s-au dovedit a fi greșite. Prin urmare, problema nu este nici Uniunea Europeană în sine, nici democrația în sine, nici partidele în sine. Problema este oamenii care populează aceste instituții. De aceea, schimbarea politică este majoră, la nivel național și la nivel european.
Nu ne permitem să mai așteptăm 10 ani ca să înțelegem că Green Deal a fost o eroare. Nu ne mai permitem să așteptăm 10 ani ca să înțelegem că presiunea pentru federalizare și centralism european este o greșeală. Nu ne mai permitem 10 ani ca să înțelegem că presiunea pentru controlul internetului reprezintă o defecțiune majoră a sistemului.
Schimbarea trebuie să vină cât mai repede.
Oamenii aceștia greșesc, dar, ca să nu suportăm greșelile lor pentru multă vreme, trebuie să-i dăm jos. Despre asta este vorba politica europeană și în politica românească astăzi”, a transmis prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
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