Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Acești neputincioși și ipocriți care ne conduc”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 13:28

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu analizează eșecul politicii europene impuse de birocrații de la Bruxelles, în contextul crizei migrației din exclava spaniolă Ceuta. Acesta trasează o paralelă între politicile migrației promovate în 2015 de cancelarul german Angela Merkel și alte decizii strategice care s-au dovedit niște greșeli majore precum Green Deal, federalizarea și controlul media, pe care politicienii care domină astăzi instituțiile europene nu le vor putea îndrepta. Această sarcină, subliniază Dungaciu, revine mișcărilor de protest din țările europene, așa cum este cazul partidului AUR.

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