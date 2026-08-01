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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, după ce Fitch a păstrat ratingul de țară: „În ciuda zgomotului politic, România funcționează”
Președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ce agenția Fitch a reconfirmat ratingul de țară al României, subliniind faptul că stabilitatea financiară este menținută în ciuda tensiunilor politice din ultimele luni.
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