Nicușor Dan, după ce Fitch a păstrat ratingul de țară: „În ciuda zgomotului politic, România funcționează”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 10:34

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ce agenția Fitch a reconfirmat ratingul de țară al României, subliniind faptul că stabilitatea financiară este menținută în ciuda tensiunilor politice din ultimele luni.

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