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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, după ce Fitch a păstrat ratingul de țară: „În ciuda zgomotului politic, România funcționează”

Președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 10:34

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ce agenția Fitch a reconfirmat ratingul de țară al României, subliniind faptul că stabilitatea financiară este menținută în ciuda tensiunilor politice din ultimele luni.

În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare”, a spus șeful statului.

Printre actele normative adoptate se află Codul urbanismului, o lege discutată încă din 2019. „Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din București din 2024”, a precizat Nicușor Dan.

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