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Politica· 2 min citire
Oana Gheorghiu recunoaște că a greșit în privința companiilor de stat. „Cea mai mare tâmpenie a fost că eu am crezut că lucrurile sunt deschise”
Oana Gheorghiu recunoaște că a greșit în privința companiilor de stat
Publicat1 aug. 2026, 15:39
Actualizat1 aug. 2026, 15:43
Oana Gheorghiu recunoaște că a făcut una dintre cele mai mari greșeli de la intrarea în Guvern. Vicepremierul interimar spune că a folosit greșit sintagma „vânzare accelerată”, într-o propunere privind pachete de acțiuni la Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz. Declarația sa de atunci a provocat un scandal uriaș.
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