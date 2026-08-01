Oana Gheorghiu recunoaște că a greșit în privința companiilor de stat. „Cea mai mare tâmpenie a fost că eu am crezut că lucrurile sunt deschise”

Publicat 1 aug. 2026, 15:39 Actualizat 1 aug. 2026, 15:43

Oana Gheorghiu recunoaște că a făcut una dintre cele mai mari greșeli de la intrarea în Guvern. Vicepremierul interimar spune că a folosit greșit sintagma „vânzare accelerată”, într-o propunere privind pachete de acțiuni la Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz. Declarația sa de atunci a provocat un scandal uriaș.

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