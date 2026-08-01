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Politica· 1 min citire
Piedone, atac la clasa politică: Nu le mai dați românilor false iluzii
Cristian Popescu Piedone
Cristian Popescu Piedone critică clasa politică într-un mesaj publicat din vacanța pe care o petrece în Portugalia. Fostul președinte al ANPC apare într-un videoclip filmat lângă piscină și afirmă că România este „o țară eșuată” din cauza guvernanților.
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