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Politica· 1 min citire

Piedone, atac la clasa politică: Nu le mai dați românilor false iluzii

Cristian Popescu Piedone

Cristian Popescu Piedone

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 08:47

Cristian Popescu Piedone critică clasa politică într-un mesaj publicat din vacanța pe care o petrece în Portugalia. Fostul președinte al ANPC apare într-un videoclip filmat lângă piscină și afirmă că România este „o țară eșuată” din cauza guvernanților.

Aflat într-o dedtinație de vacanță din Portugalia, Piedone a transmis un mesaj fără echivoc.

Actualii guvernanți USR, marca Bolojan, dau senzația că înoată în apa mare, dar sunt eșuați. Întreaga Românie e eșuată. Dați libertate românilor, nu le mai dați himere, nu le mai dați iluzii. Chiar dacă e căldură, românilor le e frig pe timp de vară… înoată în apa sărăciei.

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