Piedone, atac la clasa politică: Nu le mai dați românilor false iluzii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 08:47

Cristian Popescu Piedone critică clasa politică într-un mesaj publicat din vacanța pe care o petrece în Portugalia. Fostul președinte al ANPC apare într-un videoclip filmat lângă piscină și afirmă că România este „o țară eșuată” din cauza guvernanților.

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