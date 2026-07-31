Victor Negrescu: „Vom rămâne alături de fermierii și crescătorii de animale din România”

Europarlamentarul Partidului Social Democrat (PSD), Victor Negrescu, a declarat că formațiunea pe care o reprezintă va continua să sprijine fermierii și crescătorii de animale afectați de restricțiile impuse în contextul pestei micilor rumegătoare.
Potrivit acestuia, membrii Delegației PSD din Parlamentul European au fost în contact permanent cu reprezentanții sectorului zootehnic, iar încă din luna iunie au solicitat Comisiei Europene adoptarea unor măsuri urgente pentru sprijinirea crescătorilor de ovine și caprine.
Europarlamentarul a precizat că solicitările transmise instituțiilor europene au vizat revizuirea proporțională a restricțiilor comerciale, acordarea de compensații financiare fermierilor afectați și asigurarea unui sprijin european pentru achiziția și gestionarea vaccinurilor necesare combaterii bolii.
„Am fost și vom rămâne alături de fermierii și crescătorii de animale din România”, a afirmat acesta.
Declarația vine în contextul în care situația din teren s-a deteriorat, iar protestele organizate de crescătorii de animale s-au amplificat pe fondul pierderilor economice și al incertitudinii generate de restricțiile la export.
„Mii de crescători protestează după luni de pierderi și incertitudine, generate de blocarea exporturilor și de lipsa unor soluții rapide”, a declarat acesta.
În același timp, oficialul a condamnat incidentele violente produse în timpul manifestațiilor, subliniind că dreptul fermierilor de a-și apăra activitatea trebuie respectat, însă soluțiile pot fi găsite doar prin dialog.
„Dreptul oamenilor de a-și apăra munca și viitorul trebuie respectat, iar dialogul este singura cale prin care pot fi găsite soluții durabile. Violența nu ajută pe nimeni”, a adăugat Negrescu.
Europarlamentarul PSD a anunțat că va continua demersurile la nivel european pentru obținerea unui tratament pe care îl consideră echitabil pentru România și pentru fermierii afectați de această criză sanitar-veterinară.
„Vom continua să susținem acest dosar la nivel european și pregătim noi demersuri pentru ca România să obțină un tratament echitabil și pentru ca fermierii noștri să nu plătească singuri prețul unei crize care necesită un răspuns european”, a spus el.
În final, oficialul a subliniat importanța sectorului agricol pentru economia națională și necesitatea unui sprijin constant pentru producătorii agricoli.
„România are nevoie de o agricultură puternică, iar cei care produc hrană pentru noi toți au nevoie de respect, sprijin și soluții concrete”, a concluzionat vicepreședintele Parlamentului European, europarlamentar și vicepreședinte al PSD.
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