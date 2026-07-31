Victor Negrescu: „Vom rămâne alături de fermierii și crescătorii de animale din România”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 12:12

Europarlamentarul Partidului Social Democrat (PSD), Victor Negrescu, a declarat că formațiunea pe care o reprezintă va continua să sprijine fermierii și crescătorii de animale afectați de restricțiile impuse în contextul pestei micilor rumegătoare.

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