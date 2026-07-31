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Politica· 1 min citire

George Simion demontează propaganda televiziunii lui Ghiță: „Funcționează pe miliarde luate de la români”

George Simion

George Simion

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 10:58

Liderul AUR, George Simion, a reacționat în această dimineață după apariția unor imagini surprinse la protestul fermierilor desfășurat ieri, în care un protestatar era ”intervievat” de un reprezentant al postului România TV.

Într-un mesaj public, Simion a criticat dur ceea ce a numit „propaganda televizată”, susținând că aceasta este finanțată din bani publici și că încearcă să influențeze opinia publică în favoarea anumitor interese politice.

Propaganda televizată funcționează de miliarde luate de la români. Noi mergem în continuare doar cu poporul român”, a transmis liderul AUR în reacția sa de astăzi.

„Noi mergem doar cu poporul român”

Prin mesajul său, liderul AUR a transmis că formațiunea pe care o conduce se bazează exclusiv pe susținerea cetățenilor și nu pe sprijin mediatic sau financiar din partea unor grupuri de interese.

Reacția lui George Simion arată că protestele fermierilor au depășit deja dimensiunea strict economică și au devenit un nou teren de confruntare politică și mediatică.

Liderul AUR a reiterat că partidul său va continua să susțină revendicările oamenilor care protestează și denunță „propaganda televiziunii lui Ghiță”.

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