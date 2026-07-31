George Simion demontează propaganda televiziunii lui Ghiță: „Funcționează pe miliarde luate de la români”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 10:58

Liderul AUR, George Simion, a reacționat în această dimineață după apariția unor imagini surprinse la protestul fermierilor desfășurat ieri, în care un protestatar era ”intervievat” de un reprezentant al postului România TV.

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