Pfizer vine cu o nouă invenție. Medicamentul care ar putea reda culoarea pielii a trecut de o etapă importantă a studiilor

Publicat 30 iul. 2026, 21:54 Sursă Agerpres

Compania farmaceutică Pfizer a anunțat joi că medicamentul său cu administrare pe cale orală Litfulo a contribuit la restabilirea culorii pielii la pacienții cu o formă comună de vitiligo, în cadrul a două studii clinice în fază avansată, deschizând astfel calea pentru depunerea cererilor de autorizare în vederea tratării acestei afecțiuni autoimune a pielii, informează Reuters.

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