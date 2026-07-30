Pfizer vine cu o nouă invenție. Medicamentul care ar putea reda culoarea pielii a trecut de o etapă importantă a studiilor

Compania farmaceutică Pfizer a anunțat joi că medicamentul său cu administrare pe cale orală Litfulo a contribuit la restabilirea culorii pielii la pacienții cu o formă comună de vitiligo, în cadrul a două studii clinice în fază avansată, deschizând astfel calea pentru depunerea cererilor de autorizare în vederea tratării acestei afecțiuni autoimune a pielii, informează Reuters.
Grupul farmaceutic american a testat medicamentul Litfulo pe pacienți cu vitiligo non-segmentar, cea mai frecventă formă a bolii, care provoacă pierderea pigmentului în anumite zone ale pielii.
Pfizer a precizat că ambele studii au demonstrat că un număr semnificativ mai mare de pacienți tratați cu acest medicament au obținut o îmbunătățire de cel puțin 75% a repigmentării faciale și de cel puțin 50% a repigmentării la nivelul întregului corp după 52 de săptămâni, comparativ cu cei care au primit un placebo.
'Litfulo ar putea deveni o nouă opțiune de tratament sistemic oral pentru adulții cu vitiligo non-segmentar (NSV), îmbunătățind semnificativ și, potențial, menținând repigmentarea facială și a întregului corp', a declarat Michael Vincent, directorul departamentului de cercetare pentru boli inflamatorii și imunologie din cadrul Pfizer, într-un comunicat.
Studiile clinice, care au inclus un total de 2.174 de pacienți tratați cu doze de 50 mg, respectiv de 100 mg, administrate o dată pe zi, au reprezentat cele mai ample programe din fazele avansate de cercetare menite să evalueze un tratament oral pentru vitiligo non-segmentar, a precizat compania americană.
Cum acționează noul medicament
Medicamentul Litfulo acționează prin blocarea unor proteine specifice din interiorul celulelor imunitare, cunoscute sub numele de kinaze din familiile JAK3 și TEC, contribuind astfel la prevenirea atacului declanșat de sistemul imunitar asupra celulelor producătoare de pigment în interiorul pielii.
Litfulo este deja aprobat în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite, pentru tratamentul formelor severe de alopecie areata, o afecțiune autoimună care provoacă pierderea părului.
Compania Pfizer a precizat că profilul de siguranță al medicamentului în cazul pacienților cu vitiligo a fost similar cu cel observat în studiile privind alopecia areata, nefiind identificate noi semnale de siguranță.
Pfizer intenționează să transmită aceste date autorităților de reglementare din domeniul sănătății la nivel mondial, pentru a solicita aprobarea tratamentului la adulții cu vitiligo non-segmentar.