Mituri despre alimentația sănătoasă: 12 concepții greșite pe care ar trebui să le lași deoparte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 14:29

Rareori un subiect atrage atât de multe informații contradictorii precum alimentația. Rețelele sociale, reclamele și „specialiștii" autoproclamați propagă zilnic idei despre ce trebuie și ce nu trebuie să mănânci, multe dintre ele fără nicio bază științifică solidă. Aceste mituri pot duce la relații nesănătoase cu mâncarea, la restricții inutile sau chiar la decizii care afectează sănătatea pe termen lung.

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