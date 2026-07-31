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Politica· 1 min citire

Rareș Bogdan:”România, capturată de Motreanu și Dogioiu. Bolojan se sfătuiește cu ei”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 11:37
Actualizat31 iul. 2026, 11:39
SursăRealitatea PLUS

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că se ”sfătuiește cu Dan Motreanu și Ioana Dogioiu ca să nu plece de la Palatul Victoria”, subliniind că aceștia din urmă au capturat țara.

”Bolojan se sfătuiește cu Motreanu și Dogioiu”

În cadrul unui interviu, europarlamentarul liberal a fost întrebat cu cine se sfătuiește Ilie Bolojan dacă nu cu partidul.

”Din partid se sfătuiește cu Motreanu. Atât.(...) și cu Ioana Dogioiu, fosta dumneavoastră colegă. (..) Activistă acum doamna. Și în rest nu știu cu cine se mai sfătuiește”, a declarat Rareș Bogdan la Gândul.

”România, capturată de Motreanu și Dogioiu”

Întrebat dacă România e capturată de Dogioiu, Motreanu și Bolojan, Rareș Bogdan a răspuns:”Azi, da! ...Țin o țară... Țin Guvernul demis 84 de zile la... Țin o țară... Țin o țară întreagă în...”

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