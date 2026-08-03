Senatul începe o nouă sesiune extraordinară pentru aprobarea unor jaloane din PNRR

Publicat 3 aug. 2026, 07:41 Sursă Realitatea PLUS

Senatul se reunește luni într-o nouă sesiune extraordinară, convocată pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru conservarea biodiversității, un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare de aproximativ un miliard de euro, conform Realitatea PLUS.

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