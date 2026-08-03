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Politica· 1 min citire

Senatul începe o nouă sesiune extraordinară pentru aprobarea unor jaloane din PNRR

Senatul României

Senatul României

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 07:41
SursăRealitatea PLUS

Senatul se reunește luni într-o nouă sesiune extraordinară, convocată pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru conservarea biodiversității, un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare de aproximativ un miliard de euro, conform Realitatea PLUS.

Programul ședințelor din Parlament

Potrivit programului publicat pe site-ul Senatului, luni și joi sunt programate ședințe ale comisiilor permanente, iar marți și miercuri senatorii se vor reuni în ședințe de plen. Și la Camera Deputaților este programată o sesiune extraordinară. Luni și miercuri vor avea loc ședințe de plen cu vot final, în timp ce marți și joi deputații vor lucra în comisiile parlamentare.

Sesiunea extraordinară se încheie pe 6 august

Actuala sesiune extraordinară a Parlamentului se va desfășura până la data de 6 august. Tot în această săptămână, președintele Nicușor Dan este așteptat să promulge legile adoptate de Parlament în sesiunea extraordinară desfășurată la finalul lunii iulie. Aceste acte normative reprezintă, la rândul lor, jaloane asumate de România prin PNRR. Printre cele mai importante se numără și Codul urbanismului, un proiect legislativ aflat în dezbatere încă din anul 2019.

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