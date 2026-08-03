Publicat 3 aug. 2026, 08:13 Actualizat 3 aug. 2026, 09:08

AUR votează Legea integrității doar dacă include partenerii de viață în declarațiile de avere și interese, așa cum a anunțat public Sorin Grindeanu. Cine este incompatibil sau în conflict de interese trebuie să plece din funcție: fără excepții! Alianța pentru Unirea Românilor își menține poziția exprimată încă de la începutul dezbaterilor privind legea integrității: vom susține doar o lege care întărește standardele de integritate și asigură aplicarea lor în mod egal pentru toți, demnitari și soț/sotie, concubin/concubină.

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