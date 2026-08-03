Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
AUR votează Legea integrității doar dacă include partenerii de viață în declarațiile de avere și interese, așa cum a anunțat public Sorin Grindeanu. Cine este incompatibil sau în conflict de interese trebuie să plece din funcție: fără excepții!
AUR
Publicat3 aug. 2026, 08:13
Actualizat3 aug. 2026, 09:08
AUR votează Legea integrității doar dacă include partenerii de viață în declarațiile de avere și interese, așa cum a anunțat public Sorin Grindeanu. Cine este incompatibil sau în conflict de interese trebuie să plece din funcție: fără excepții! Alianța pentru Unirea Românilor își menține poziția exprimată încă de la începutul dezbaterilor privind legea integrității: vom susține doar o lege care întărește standardele de integritate și asigură aplicarea lor în mod egal pentru toți, demnitari și soț/sotie, concubin/concubină.
Citește și
- 09:48Primele nume pentru un premier tehnocrat. Anunțul lui Ciprian Ciucu: Ilie Bolojan, scos din joc
- 09:00Nicușor Dan promulgă legile PNRR adoptate de Parlament. Codul urbanismului, printre actele normative vizate
- 08:51Front comun împotriva Guvernului: profesorii și angajații din Sănătate ar putea ieși împreună în stradă
- 07:41Senatul începe o nouă sesiune extraordinară pentru aprobarea unor jaloane din PNRR
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News