Bucureștiul caută soluții pentru reducerea consumului de energie. Ciucu cheamă la discuții cei mai mari consumatori

Publicat 2 aug. 2026, 21:41 Actualizat 2 aug. 2026, 22:58

Primăria Municipiului București începe, de luni, o analiză privind reducerea consumului de energie, în contextul crizei energetice și al apelului transmis de Guvern către autoritățile locale. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a precizat că vor fi căutate soluții care să nu afecteze funcționarea serviciilor publice esențiale.

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