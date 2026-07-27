Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Alertă în nordul județului Tulcea. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene
Armata Română, F-16
O nouă alertă a fost declanșată luni dimineață în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la est de Sulina. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, iar două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.
Citește și
- 11:43 Mare atenție, șoferi! Circulația va fi închisă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe ambele sensuri, din cauza unor lucrări
- 11:06Mai multe trenuri între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă vor fi anulate în noaptea de 30 spre 31 iulie
- 10:25 Incendiu de proporții într-un bloc din Baia Mare. Peste 30 de persoane au fost evacuate
- 09:35Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. Oamenii, sfătuiți să se adăpostească în beciuri
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News