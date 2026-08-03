Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Primele nume pentru un premier tehnocrat. Anunțul lui Ciprian Ciucu: Ilie Bolojan, scos din joc
Guvernul României
Publicat3 aug. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS
Liberalii iau în calcul opțiunea unui guvern tehnocrat sau a unei formule politice consecutive cu PSD și USR. Potrivit liderului liberal Ciprian Ciucu, PNL exclude refacerea unei alianțe directe cu PSD, în timp ce pe masa discuțiilor politice au fost deja avansate primele variante de nume pentru conducerea unui eventual executiv tehnocrat, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 09:00Nicușor Dan promulgă legile PNRR adoptate de Parlament. Codul urbanismului, printre actele normative vizate
- 08:51Front comun împotriva Guvernului: profesorii și angajații din Sănătate ar putea ieși împreună în stradă
- 07:41Senatul începe o nouă sesiune extraordinară pentru aprobarea unor jaloane din PNRR
- 22:26Centralele pe cărbune, închise la ordinul UE. Ipocrizia guvernului Bolojan-USR după starea de alertă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News