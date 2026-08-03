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Politica· 2 min citire
Negocierile pentru noua lege a salarizării se reiau între sindicate și partide: proiectul riscă să nu fie adoptat până la termenul PNRR din 31 august
Legea salarizarii
Negocierile privind noua lege a salarizării vor fi reluate în următoarele zile între sindicate și partidele parlamentare. Proiectul nu are încă o formă acceptată de toate părțile, iar adoptarea sa în actuala sesiune extraordinară devine incertă, scrie Realitatea PLUS.
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